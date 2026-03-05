Tvrtke i tržišta

Grupa Čakovečki mlinovi ostvarila rast prihoda od 98,5 posto

5. ožujka 2026.
Čakovečki mlinovi

foto Dražen Lapić
Edis Felić

Rasli su i neto dobit te normalizirana EBITDA, a najvažniji razlog je bio prošlogodišnja konsolidacija novih tvrtki u sastav Grupe

Grupa Čakovečki mlinovi lani je ostvarila prihod od 397,9 milijuna eura, stoji u objavi na Zagrebačkoj burzi. Neto dobit iznosila je 14,3 milijuna eura, a normalizirana EBITDA 22,5 milijuna eura. U tom periodu isplaćene su dvije dividende dioničarima u iznosu nešto većem od 13 milijuna eura.

