Kriza i prilika u Lencu: novi direktor Luka Hrboka preuzima ključnu fazu

Istraga spornih transakcija dolazi u trenutku rekordnih prihoda i očekivanog rasta zbog EU pravila o dekarbonizaciji

Dosadašnji član Uprave Brodogradilišta Viktor Lenac Luka Hrboka imenovan je predsjednikom Uprave nakon što je Sandra Uzelac 20. ožujka podnijela ostavku na čelnoj poziciji u toj kompaniji, kako su naveli, 'iz osobnih razloga'.

Hrboki je mandat predsjednika Uprave dodijeljen na godinu dana, a osim njega u Upravi ovog brodogradilišta sjedi još i Francesco Ciaramella.

Brodogradilište Viktor Lenac, u većinskom vlasništvu napuljske Palumbo grupe koja je preuzela upravljanje 2018. godine, proteklih se tjedana našao u središtu pozornosti zbog više neovlaštenih financijskih transakcija zbog kojih je podnesena i službena prijava nadležnim tijelima. Ipak, iz te su kompanije nedavno izjavili da nanesena šteta neće značajno utjecati ni na rezultat ni na likvidnost tvrtke u budućem razdoblju.

Ta je kompanija priopćila da su u tijeku provjere i istražne aktivnosti te da su pravodobno pokrenuti svi potrebni postupci prema uključenim financijskim posrednicima, radi provjere tokova transakcija i poduzimanja svih mogućih mjera za zaštitu sredstava. Kako je prenijela Hina, dodali su i da, s obzirom na prirodu aktivnosti koje su u tijeku, u ovom trenutku nisu u mogućnosti pružiti dodatne konkretne pojedinosti, uključujući eventualne iznose o kojima je riječ.

Kako smo nedavno pisali u Lideru, Lenac je prema svojim prihodima postao dvostruko veći od svih preostalih brodogradilišta u zemlji zajedno. Što je još važnije, upravo to što se bavi remontom, a ne gradnjom brodova Lencu daje odličnu perspektivu i u idućem razdoblju.

Prošlu je godinu Lenac, koji je u većinskom vlasništvu talijanske brodograditeljske kompanije Palumbo, završio s prihodom od 99 milijuna eura (desetak posto više nego 2024.) te s dobiti od 4,7 milijuna eura. Rast prihoda donijela su mu dva posebna projekta, američki vojni brod i putnička jahta, koji su osim redovitih radova uključivali nabavu i ugradnju opreme te specijalizirane usluge velike vrijednosti.

Lenac idućih godina može profitirati od regulative Europske unije o dekarbonizaciji, koja postaje najveći pokretač remontnih zahvata i retrofita (nadogradnja novih tehnologija), kako bi brodari s postojećim brodovima udovoljili zahtjevima regulatora. Očekuje se da će naglasak biti na povećanju energetske učinkovitosti brodova, i trgovačkih i kruzera, preinakom sustava goriva, pripremom za alternativna goriva te optimizacijom strojeva i drugih brodskih sustava.