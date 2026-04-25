Aluminij skočio 14 posto, pamuk 25 posto: tržišta pod pritiskom

Cijena aluminija od je početka sukoba u Iranu porasla 14,2 posto na 3.595 dolara po toni. Nakon dosezanja četverogodišnjeg maksimuma prošlog tjedna (3.700 dolara), uslijedila je blaga korekcija. Očekivanja vezana uz moguće otvaranje Hormuškog tjesnaca prigušila su daljnji rast cijene.

Istodobno, podaci International Aluminium Instituta pokazuju da je proizvodnja u regiji Zaljeva u ožujku bila oko šest posto niža na mjesečnoj i 5,5 posto na godišnjoj razini. S druge strane, blagi rast proizvodnje u Kini ublažio je pad, pa je globalna dnevna proizvodnja bila tek 0,3 posto ispod veljače te jedan posto iznad prošlogodišnje razine. U narednom razdoblju očekuje se izražena volatilnost cijene aluminija, uz snažan utjecaj geopolitike i ponude.

Cijena pamuka je od početka godine porasla oko 25 posto i trenutačno doseže 80 centi po funti, na razini dvogodišnjeg maksimuma. Rast cijene dijelom je posljedica viših cijena nafte, koje poskupljuju poliester kao zamjenu za pamuk, što povećava potražnju. Dodatno, ograničena dostupnost umjetnih gnojiva mogla bi nepovoljno djelovati na američku proizvodnju.

Podaci američkog Ministarstva poljoprivrede pokazuju pad tjedne neto prodaje za 50 posto i izvoza za 11 posto u odnosu na prethodni tjedan. Prema procjenama Međunarodnog savjetodavnog odbora za pamuk, globalna proizvodnja mogla bi pasti za oko četiri posto, što implicira prelazak tržišta iz suficita u deficit. U takvim uvjetima očekuje se nastavak uzlaznog pritiska na cijenu pamuka.