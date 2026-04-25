Kako AI tokeni postaju nova mjera globalne financijske moći

Kina je AI tokene nazvala cijuan, a tim potezom poručuje da računalna snaga postaje temelj novog poretka gdje algoritmi mijenjaju novac

Premda Nvidijin glavni izvršni direktor Jensen Huang već dulje tupi da je budućnost AI ekonomije u tokenima, odnosno najmanjim jedinicama teksta koje proizvode modeli umjetne inteligencije, pri čemu 1300 tokena proizvodi tisuću riječi, njegove su riječi postale još važnije nakon što je Kina nedavno na 'China Development Forumu' službeno najavila prijevod riječi 'token' u 'cijuan' (kin. cíyuán, riječ valuta), što znači da je ​ tokenu doslovno dala dodatnu moć i iz tehnološke sfere lansirala ga u područje financija.

S obzirom na to da Kinezi riječ 'juan' osim za imenovanje svoje valute upotrebljavaju kao sinonim za riječ 'valuta', tj. novac općenito, pa i svaku stranu valutu nazivaju 'juan' s prefiksom odgovarajuće države, svojim potezom imenovanja tokena cijuanima poručuju da tokeni postaju nova vrsta valute. Pa kao što Huang smatra da će onaj koji proizvodi tokene najjeftinije i u najvećim količinama u budućnosti pobjeđivati u tržišnim utakmicama (a upravo to u pozadini omogućuju Nvidijini čipovi), tako Kina svijetu jasno daje do znanja da u takvom ekonomskom poretku, naravno, ona želi imati prednost.