ENNA Geo kupuje IGeoPen za 1,5 milijuna eura

Britanski Star Energy izlazi iz Hrvatske zbog kašnjenja poticaja za geotermalne projekte, dok ENNA Geo preuzima tri istražne dozvole

ENNA Geo, tvrtka u sastavu grupe ENNA, preuzela je hrvatski IGeoPen od britanskog Star Energy Groupa. O prodaji je Star Energy izvijestio putem objave na Londonskoj burzi.

IGeoPen posjeduje tri istražne dozvole za geotermalne izvore na lokacijama Ernestinovo, Sječe i Pčelić u istočnoj Hrvatskoj. Vrijednost transakcije sastoji se od početne isplate od 1,5 milijuna eura, uz dodatnih 500 tisuća eura po svakoj dozvoli, koji će biti isplaćeni ako se na tim lokacijama razviju geotermalne elektrane i započne njihova komercijalna proizvodnja.

Izravni vlasnik IGeoPena je A14 Energy Limited, u kojem Star Energy ima 71 posto udjela, dok preostalih 29 posto drži Peninsula International PTE Ltd.

IGeoPen se trenutačno nalazi u ranoj fazi razvoja projekata, što se odražava i na financijske rezultate. U 2024. godini tvrtka je ostvarila gubitak prije poreza od 3,2 milijuna eura, uz neto obveze od 5,5 milijuna eura, dok se za 2025. očekuje dodatni investicijski gubitak od 1,6 milijuna eura.

Odlazak zbog izostanka poticajnih tarifa

Iz Star Energy Group su poručili kako je odluka o prodaji povezana s kašnjenjem u donošenju poticajnih tarifa za geotermalne projekte u Hrvatskoj.

- S obzirom na kašnjenje u objavi poticajne otkupne cijene za geotermalne projekte od strane hrvatske Vlade smatramo da je prodaja IGeoPena u najboljem interesu njezinih dioničara - poručili su iz Star Energyja.

Dodali su da će transakcija omogućiti fokus na ključne projekte u Ujedinjenom Kraljevstvu, oslobađanje oko 5,2 milijuna eura vezanih sredstava te smanjenje budućih kapitalnih obveza povezanih s hrvatskim licencama.

Star Energy Group na hrvatsko tržište ušla je u kolovozu 2023. godine, preuzevši udio u IGeoPenu, koji je posjedovao licencu za istraživanje geotermalnih voda Ernestinovo. Dodatne dozvole za istraživanje geotermalnih voda na istražnim prostorima Pčelić i Sječe dobila je iste godine u sklopu natječaja na kojem je država dodijelila ukupno pet takvih dozvola i privukla interes više međunarodnih investitora. Na taj je natječaj pristiglo 16 ponuda od 11 različitih ponuditelja, i to za pet od šest ponuđenih istražnih prostora.

ENNA već razvija dva geotermalna projekta u Hrvatskoj - Slatinu 2 i Babinu Gredu 1 koje je preuzela od poduzetnika Dragana Jurilja.