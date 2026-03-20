Monter dizala zadobio povjerenje najvećih svjetskih proizvođača

Nakon što je kompanija jednom odradila velik posao, otvorila su joj se svjetska vrata, jer u građevinskoj industriji reputacija je ključna

Nakon tvrtke ING-GRAD, još jedan hrvatski industrijski bombončić, kako ga opisuje Liderov analitičar i vlasnik Kontera Nikola Nikšić, ovoga puta dolazi iz ravne Slavonije – iz Gornje Vrbe pokraj Slavonskoga Broda. Simplex je u posljednjih pet godina izrastao u ozbiljnoga visokospecijaliziranog izvoznog izvođača za montažu dizala na velikim međunarodnim projektima, osobito u neboderima i kompleksnim objektima.

Zaista je impresivan uspjeh te kompanije na međunarodnom tržištu koja ugrađujući tehnološki iznimno kompleksna dizala surađuje s velikim poslovnim partnerima u 27 zemalja svijeta. Riječ je o najvećim svjetskim proizvođačima dizala poput Otis Worldwide Corporationa, Konea, Schindler Groupa i TK Elevatora (bivšega Thyssenkruppa).