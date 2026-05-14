U novom Lideru doznajte zašto politika udara na profitne marže

Doznajte zašto 'otkidanje od usta' ne zaustavlja inflaciju, kako zarađuje e-sport reprezentacija i tko su novi brokeri u doba AI-ja

Vlada od hotelijera, ugostitelja i trgovaca očekuje da rastuće troškove ne prelijevaju na potrošače, već da 'otkinu od vlastitih usta' i djeluju protuinflatorno. No, inflacija nije potaknuta profitnim maržama, pa se njihovim smanjenjem neće ni zaustaviti. U novom Lideru objašnjavamo zašto su pritisci na profitne marže zapravo politički pritisak na realni sektor koji može dovesti do odljeva kapitala.

Ministrov apel zahtijeva pomnu analizu odnosa politike prema poduzetništvu. Iz dramatičnog obraćanja resornog ministra mogu se iščitati panika i izostanak iskrenog dijaloga Vlade s biznis-zajednicom, piše Miodrag Šajatović u ovotjednim 'Ekonomalijama'.

U Hrvatskoj i dalje moraš objašnjavati da e-sport nije igranje igara u podrumu, kaže nam Nikola Stolnik, koji je postao izbornik prve hrvatske e-sport reprezentacije. Njegov Good Game počeo je kao turnir tehnoloških tvrtki u trenutku kada takav format nigdje na svijetu nije postojao, a otkriva nam zašto institucije i dalje ne odgovaraju na e-poštu i gdje se zapravo zarađuje u industriji koja sve manje izgleda kao hobi, a sve više kao ozbiljan biznis.

Iz godine u godinu sve više ljudi u Hrvatskoj želi biti 'sam svoj gazda'. Razlozi su jasni: sloboda izbora, autonomija i rad bez klasičnog radnog vremena. Ipak, istražili smo i drugu stranu – nestalnost prihoda i izostanak 'socijalne mreže' koji su za mnoge freelancere izvor stalnog stresa.

Analiziramo i uspon tvrtke TT Cables koja je u Zagorju izgradila tvornicu za ulazak u višu europsku ligu. Donosimo i poduzetničku priču obitelji Blaženić koja, okružena šumom, proizvodi jedine hrvatske tradicionalne lizalice Fantasia.

Tko će danas najbolje zaštititi vaš kapital, top-brokeri ili AI agenti? Odgovor na to pitanje donosimo u posebnom prilogu o brokerima koji danas postaju strateški savjetnici svakog biznismena.