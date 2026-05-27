Tvrtke i tržišta
Promjena na čelu Ekupi, Eurocable promiješao vlasništvo
27. svibnja 2026.
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Dosadašnji prokurist tvrtke EKUPI Željko Menalo imenovan je direktorom umjesto Milana Štěpána.
Menalo je iskusni menadžer koji je ujedno i predsjednik NO-a u M SAN GRUPI i KING ICT-u, a u NO-ima je i tvrtki ABYSALTO te AGRO INVEST GRUPE. Vlasnik je tvrtki ELORAN i B.O-1.
Tvrtka BP INV8 BIDCO sa sjedištem u Londonu preuzela je EUROCABLE GROUP od Ernesta Tolja, Marije Franić i tvrtke SAINTS HILLS.
Promjena u vlasništvu Eurocablea
Na taj je način iz vlasničke strukture izašao Hrvoje Ivić, koji ima tri posto udjela u SAINTS HILLSU. Stvarni vlasnici ostaju Ivana Tolj (44,88 posto) i njen suprug Ernest Tolj (25 posto), a Marija Franić ima 30,12 posto.
