Marijana Knežević Tudić dala ostavku na mjesto članice Uprave Kraša

Marijana Knežević Tudić, članica Uprava Kraša zadužena za nabavu, kvalitetu i održivost te strateški razvoj, iz osobnih razloga odlazi s mjesta članice Uprave Kraša. Svoj doprinos kompaniji nastavit će pružati kroz ulogu savjetnice Uprave, priopćili su iz te kompanije.

- Nakon dvije godine aktivnog rada u Upravi povlačim se s mjesta članice Uprave, a razlozi su osobne prirode. Iznimno mi je drago da smo zajedno kao Uprava i kompanija, zahvaljujući predanosti naših kolegica i kolega, u ovom turbulentnom vremenu uspješno zadržali stabilnost poslovanja, stavljajući naglasak na proizvodnju kvalitetnih brendova i proizvoda sa stoljetnom tradicijom. Kraš je sastavni dio mog života, u njemu sam provela više od 25 godina i vjerujem da ću i dalje doprinositi njegovom jačanju s pozicije savjetnice Uprave. Zahvaljujem svim kolegicama i kolegama na suradnji, povjerenju i podršci - izjavila je Marijana Knežević Tudić koja će u Upravi Kraša ostati do 30. lipnja 2026. godine.

Knežević Tudić u Upravi je Kraša od 15. travnja 2024., a dva mjeseca kasnije imenovana je predsjednicom Uprave. Na toj je poziciji bila do 13. svibnja 2025. kada je čelnu poziciju u Krašu zauzeo Tomislav Bagić.

U Krašu se zaposlila 2000. godine, odmah po završetku Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta. Započela je kao pripravnica, a kroz godine razvoja karijere radila je u različitim resorima kompanije poput proizvodnje, marketinga i prodaje te nabave. U Upravu je ušla s mjesta direktorice službe centralne nabave u Krašu.

Uz Tomislava Bagića kao predsjednika Uprave, na čelu Kraša trenutno su i Filip Mutić, Ivan Kos i Milena Vušak.