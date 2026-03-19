Tvrtke i tržišta

Marijana Knežević Tudić dala ostavku na mjesto članice Uprave Kraša

19. ožujka 2026.
Marijana Knežević Tudić, predsjednica Uprave Kraša:Bili smo primorani korigirati cijene naših proizvoda koji sadrže kakao- Dugogodišnji smo lider u proizvodnji kakao proizvoda, keksa i vafla te bombona na domaćem tržištu, a ostvarujemo značajan uspjeh i u zemljama regije. S tim u vidu, nastavljamo jačati lidersku poziciju. Zadovoljni smo ostvarenim rezultatima poslovanja jer smo, unatoč izazovnim vremenima, zadržali stabilnost proizvodnje kao i broja zaposlenih. Također, nastavljamo s investicijskim ciklusom, započetim prošle godine, vrijednim više od 20 milijuna eura, od čega smo dosad ugovorili više od 15 milijuna eura. Iako delegirani akt Uredbe o EU taksonomiji ne svrstava djelatnosti koje obavlja Kraš kao one s značajnim negativnim utjecajem na okoliš, godinama kontinuirano radimo na smanjenju ekološkog otiska i unaprjeđenje održivosti kroz sve faze poslovanja. Dodatno u Krašu vodimo računa o unaprjeđenju ambalaže pa velika većina proizvodnog asortimana ima ekološki prihvatljiva pakiranja. Za nas su potrošači u središtu poslovanja i njihovo iskustvo iznimno nam je važno. Asortiman naših proizvoda diktiraju zahtjevi i potražnja na tržištu, a mi aktivno prikupljamo povratne informacije i kontinuirano prilagođavamo proizvode i usluge kako bismo osigurali najvišu razinu zadovoljstva i lojalnosti potrošača. U budućnosti se vidimo još snažniji – kao moderna prehrambena kompanija koja ne prati slijepo trendove već ih i diktira. Želimo i dalje postavljati standarde koji definiraju budućnost u području konditorskih proizvoda. Kako bismo u tome i uspjeli, moramo biti prilagodljivi i spremni na tržišne izazove. Definitivno najveći izazov ove godine je rast cijene kakaovca koji je dosegnuo najviše razine u proteklih pola stoljeća. Nakon internog amortiziranja ovog cjenovnog pritiska, a radi održavanja stabilnosti poslovanja te radnih mjesta bili smo primorani korigirati cijene naših proizvoda koji sadrže kakao, što je bio zadnji, ali neizbježan korak. Međutim, Kraš je jedan od rijetkih proizvođača koji uz kakao proizvode ima i drugi konditorski asortiman – kekse i vafle te bombone što nam pruža dodatan prostor za prilagodbu i planiranje proizvodnog asortimana. Dok se suočavamo s novim okolnostima, naša posvećenost prema kvaliteti nepokolebljiva je. Inzistiramo na proizvodnji tradicionalnih i poznatih proizvoda koji su izdržali test vremena. Time ostajemo pouzdan izbor za naše vjerne potrošače.

foto
Lider
Marijana Knežević Tudić, članica Uprava Kraša zadužena za nabavu, kvalitetu i održivost te strateški razvoj, iz osobnih razloga odlazi s mjesta članice Uprave Kraša. Svoj doprinos kompaniji nastavit će pružati kroz ulogu savjetnice Uprave, priopćili su iz te kompanije.

- Nakon dvije godine aktivnog rada u Upravi povlačim se s mjesta članice Uprave, a razlozi su osobne prirode. Iznimno mi je drago da smo zajedno kao Uprava i kompanija, zahvaljujući predanosti naših kolegica i kolega, u ovom turbulentnom vremenu uspješno zadržali stabilnost poslovanja, stavljajući naglasak na proizvodnju kvalitetnih brendova i proizvoda sa stoljetnom tradicijom. Kraš je sastavni dio mog života, u njemu sam provela više od 25 godina i vjerujem da ću i dalje doprinositi njegovom jačanju s pozicije savjetnice Uprave. Zahvaljujem svim kolegicama i kolegama na suradnji, povjerenju i podršci - izjavila je Marijana Knežević Tudić koja će u Upravi Kraša ostati do 30. lipnja 2026. godine.

Knežević Tudić u Upravi je Kraša od 15. travnja 2024., a dva mjeseca kasnije imenovana je predsjednicom Uprave. Na toj je poziciji bila do 13. svibnja 2025. kada je čelnu poziciju u Krašu zauzeo Tomislav Bagić.

U Krašu se zaposlila 2000. godine, odmah po završetku Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta. Započela je kao pripravnica, a kroz godine razvoja karijere radila je u različitim resorima kompanije poput proizvodnje, marketinga i prodaje te nabave. U Upravu je ušla s mjesta direktorice službe centralne nabave u Krašu.

Uz Tomislava Bagića kao predsjednika Uprave, na čelu Kraša trenutno su i Filip Mutić, Ivan Kos i Milena Vušak.

#Kraš#Marijana Knežević Tudić#Promjene U Upravama#Ostavka
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
Najnovije
Close
Left
Right