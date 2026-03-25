Jelčić iz Gumiimpexa – GRP u Jadran, Drezgić u nadzoru STSI-ja

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

U Sudskom registru potvrđeno je da je Ante Jelčić prešao s pozicije direktora u tvrtki GUMIIMPEX ‒ GUMI RECIKLAŽA I PROIZVODNJA na mjesto člana Uprave u crikveničkom JADRANU.

Jelčić već poznaje poslovanje te turističke tvrtke. Naime, nakon što su 2018. većinski udio u Jadranu preuzeli mirovinski fondovi PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond i Erste Plavi obvezni mirovinski fond, više od godinu dana obnašao je dužnost zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. U međuvremenu je, među ostalim, bio i član Nadzornog odbora Podravke, iz kojeg je izašao u listopadu prošle godine. Trenutačno obnaša funkciju člana NO-a BELUPA i HELIOS FAROSA.