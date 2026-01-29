Na Brajdici novi rekordi: veći kontejnerski promet, pristalo 300 brodova

Iz Jadranskih vrata/ Adriatic Gate Container Terminal (AGCT), na upit Hine ističu da je taj rezultat potaknut snažnom potražnjom na ključnim trgovačkim pravcima prema Jadranu, nastavkom suradnje s brodarskim kompanijama i državnim institucijama te učinkovitim korištenjem raspoloživih kapaciteta terminala i zaleđa.

Kontejnerski promet na kontejnerskom terminalu Jadranskih vrata na Brajdici u riječkoj luci je u 2025. povećan za četiri posto u odnosu na prethodnu godinu, čime je ostvaren novi godišnji rekord, podaci su iz te tvrtke iz koje dodaju kako je lani uz terminal pristalo oko 300 brodova.

Prema objavljenim podacima s kraja 2024. godine, te je godine na Brajdici ostvaren rekord terminala jer je prekrcano više od 400 tisuća kontejnerskih jedinica (TEU).

Iz Jadranskih vrata su odgovorili i kako je tijekom 2025. na terminalu zabilježen dolazak nešto manje od 300 brodova. To, kažu, odražava stabilnu učestalost linijskih servisa i kontinuirani interes globalnih brodarskih linija i alijansi za korištenje Jadranskih vrata i Rijeke kao strateškog ulaza u Jadran.

Potkraj prošle godine u rad su na terminalu na Brajdici puštene dvije nove obalne dizalice, koje su posve integrirane u svakodnevne operacije. Iz Jadranskih vrata naglašavaju kako je njihovo uvođenje značajno unaprijedilo kapacitet pretovara, produktivnost, vrijeme zadržavanja brodova u luci i operativnu fleksibilnost, omogućujući učinkovitiji prihvat većih brodova i dodatno podizanje razine usluge.

U ovoj godini očekuju nastavak rasta kontejnerskog prometa kroz cijelu riječku luku, a planiraju ulaganja u infrastrukturu terminala, dodatnu opremu s posebnim naglaskom na inicijative održivosti, daljnju digitalizaciju te odabrane projekte automatizacije unutar operacija.

Ta ulaganja usklađena su s našom dugoročnom strategijom jačanja pozicije terminala kao ključnog logističkog čvorišta na sjevernom Jadranu te osiguravanja održivog i učinkovitog rasta, poručili su iz te tvrtke.

Jadranska vrata posluju kao javno-privatno partnerstvo, u kojem međunarodni lučki operater International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) drži 51 posto, a Luka Rijeka 49 posto udjela.