Zatvaranje trgovina i online only poslovni model je maraton, a ne sprint

Transformacija iz fizičke prodaje u online model omogućila je tom proizvođaču namještaja veću fleksibilnost i otpornost na tržišne izazove

Transformacija iz tradicionalnog maloprodajnog lanca u isključivo digitalni brend u sektoru namještaja rizičan je pothvat koji se rijetko viđa na domaćem tržištu. Ipak, za vodstvo Namještaja Mima, odluka koja je rezultirala zatvaranjem fizičkih trgovina u Puli, Poreču, Umagu, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Karlovcu, Koprivnici i Splitu, bila je jedini logičan put prema naprijed.

Strategija ispred tradicije

Osvrćući se na proteklih dvanaest mjeseci, direktorica Namještaja Mima Marina Marjanović za Lider je istaknula kako, unatoč težini trenutka, nakon svega nimalo ne dvoji oko ispravnosti puta.

- Odluka o zatvaranju fizičkih salona bila je teška, ali donesena svjesno i dugoročno. Tržište se već tada jasno kretalo prema digitalnom kanalu, dok su fizički saloni postajali sve skuplji i operativno zahtjevniji - objašnjava Marjanović. Prema njenim riječima, taj je potez iz današnje perspektive bio strateški ispravan jer im je 'omogućio fokus, brže donošenje odluka i veću fleksibilnost'.