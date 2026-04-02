Nafta probila granicu od 110 dolara nakon Trumpove prijetnje Iranu

Tržišta ignoriraju optimizam iz Washingtona jer zatvaranje Hormuza i dalje guši globalnu opskrbu naftom

Cijena nafte porasla je iznad 110 dolara po barelu nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio eskalaciju rata u Iranu u nadolazećim tjednima, što bi moglo produljiti poremećaje u opskrbi energijom kroz ključni Hormuški tjesnac. Američka referentna nafta West Texas Intermediate porasla je za više od 10 posto, dok se globalna referentna nafta Brent također približila razini od 110 dolara. Europski terminski ugovori za dizel premašili su 200 dolara po barelu, prvi put od 2022. godine, prenosi Bloomberg.

Rast cijena uslijedio je nakon rijetkog Trumpovog obraćanja naciji u udarnom terminu, u kojem je rat prikazao kao uspjeh. Predsjednik je rekao da će SAD snažno udariti Iran u sljedeća dva do tri tjedna te da će se Hormuški tjesnac 'prirodno' ponovno otvoriti nakon završetka sukoba, bez dodatnih detalja ili jasnog vremenskog okvira. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da bi bilo nerealno koristiti vojna sredstva za ponovno otvaranje tjesnaca.

Iako je velik fokus na cijenama sirove nafte, tržišta rafiniranih goriva bilježe još veći rast. Skok cijena dizela u Europi naglašava potencijalni inflacijski udar na globalno gospodarstvo. Neki tereti putuju tisućama kilometara dok kupci iz različitih regija žure osigurati dostupne zalihe. Bez obnove prometa kroz Hormuški tjesnac, nema naznaka da će pritisak na tržište nafte popustiti. Brent je otprilike 50 posto skuplji nego prije početka rata.

- Ništa u Trumpovom govoru ne mijenja temeljnu tržišnu stvarnost: tjesnac je praktički zatvoren već mjesec dana, a tokovi su značajno ograničeni, uz vjerojatnost daljnjih poremećaja od nekoliko tjedana, ako ne i duže - rekao je Robert Rennie, voditelj istraživanja roba u Westpac Banking Corp.

Cijene nafte pale su uoči Trumpovog obraćanja, dok su šira tržišta rasla, nakon što je naznačio moguće rješenje sukoba na Bliskom istoku u narednim tjednima. Međutim, njegov govor iz Bijele kuće unio je dodatnu neizvjesnost u vezi završetka rata. Predsjednik je ponovno zaprijetio napadima na iranska naftna postrojenja. Uz rast cijena dizela, pojavljuju se i znakovi da tržište ima poteškoća s osiguravanjem dovoljno sirove nafte za rafinerije. Najbliži terminski ugovori za West Texas Intermediate trguju se oko 14 dolara skuplje od sljedećeg mjeseca — što je najveća razlika u povijesti i pokazatelj izuzetno ograničene ponude.

Iako su terminski ugovori zatvoreni oko 101 dolar u srijedu, referentna cijena Dated Brent, koja određuje stvarnu tržišnu vrijednost barela, iznosila je 128 dolara, prema podacima koje prate trgovci iz S&P Globala. Trump je u svom obraćanju izjavio da je rat 'vrlo blizu završetka', ali je dodao da će vojne operacije uskoro eskalirati u Iranu. Rekao je: 'U sljedeća dva do tri tjedna vratit ćemo ih u kameno doba gdje i pripadaju'. Također je poručio da bi zemlje koje dobivaju naftu kroz Hormuški tjesnac trebale preuzeti odgovornost za zaštitu pošiljki.

- Predsjednikova karakteristična neodređenost ostavlja otvorene brojne vojne opcije u kratkom roku, iako naznačuje relativno kratak vremenski okvir američkog angažmana. Dok ne bude više jasnoće oko deeskalacije, tržišta će vjerojatno ostati vrlo nestabilna - rekao je Claudio Galimberti, glavni ekonomist u Rystad Energy.

Terminski ugovori na naftu neće se trgovati u petak zbog uskrsnog vikenda, što stvara dulje razdoblje bez kretanja cijena. Sukob oko Hormuškog tjesnaca ostaje najvažnije pitanje za energetska tržišta. U ponedjeljak je Trump rekao da će SAD uništiti iransku infrastrukturu, uključujući elektrane, ako se tjesnac ne otvori, dok je u utorak pozvao druge zemlje da preuzmu kontrolu nad plovnim putem. Ujedinjeni Arapski Emirati su među državama koje pozivaju Ujedinjene narode da odobre uporabu sile za njegovo ponovno otvaranje.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će Iran i Oman odlučiti o budućnosti tjesnaca, prema izvještaju državne televizije Press TV. Hormuški tjesnac neće biti otvoren zbog 'apsurdnih poteza' američkog predsjednika, dodala je državna televizija IRIB, pozivajući se na izjavu Iranske revolucionarne garde.