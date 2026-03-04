Njemački Rheinmetall kupio Dok-Ing: Strateški pakt za novu eru ratovanja

Dok cijena transakcije ostaje tajna, cilj je jasan, spajanje hrvatske robotike s njemačkim kapitalom radi dominacije na tržištu besposadnih sustava

Njemačka tehnološka grupacija Rheinmetall AG postala je većinski vlasnik hrvatske tvrtke Dok-Ing, objavljeno je u srijedu na zajedničkoj konferenciji tih dviju tvrtki u Zagrebu, pri čemu je Rheinmetall AG stekao 51 posto vlasništva u Dok-Ingu, a hrvatskoj kompaniji ostaje 49 posto.

Ugovor o kupoprodaji potpisan je u nazočnosti ministra obrane Ivana Anušića, a obje strane su se suglasile da vrijednost transakcije ostaje povjerljiva informacija. Član Uprave Dok-Inga Davor Petek kazao je kako Rheinmetall od danas preuzima 51 posto Dok-Inga.

- Ne mijenja se ništa što se tiče uprave i menadžmenta u samoj kompaniji, a ništa se ne mijenja ni oko zaposlenika, osim rasta u vrlo bliskoj budućnosti. Taj rast će ovisiti o onome što će se proizvoditi ovdje - rekao je Petek, koji očekuje drastičan rast proizvodnje u idućem razdoblju. Najavio je da će se u budućnosti povećavati i kapaciteti i broj zaposlenih, a naglasio je i da neće biti niti preseljenja iz Hrvatske odnosno Zagreba niti smanjivanja proizvodnje.

Suradnju s Rheinmetallom vidi kako zajedničko povezivanje sustava u kojima su do sada pokazali najbolje rezultate, odnosno uvezivanje besposadnih sustava s već postojećim konvencionalnim snagama, tj. sustavima koje koje Rheinmetall već proizvodi za pojedine države članice NATO-a.

Na konferenciji je istaknuto da kroz partnerstvo Dok-Ing i Rheinmetall planiraju razviti širok spektar rješenja za borbene i borbeno-potporne operacije. To uključuje projekt besposadnog naoružanog sustava potpore (poznatog kao "Wingman") namijenjenog djelovanju uz borbene tenkove i borbena vozila pješaštva, za izviđanje i vatrenu potporu. Ti će se sustavi koristiti i uz postojeće Rheinmetallove proizvode, poput glavnog borbenog tenka Panther KF51, tenka za izvlačenje Büffel/Buffalo te oklopnog inženjerijskog vozila Kodiak.

Razvoj se temelji na Dok-Ingovoj novoj teškoj platformi Komodo, nosivosti veće od 8,5 tona. Rheinmetall osigurava napredne module sposobnosti i kompletima opreme, uključujući sustave za izravnu i neizravnu paljbu, razminiranje i polaganje mina, autonomne sposobnosti te logistiku, istaknuto je.

Novi proizvodi radit će se na području RH

Osnivač Dok-Inga Vjekoslav Majetić kazao je da njegova tvrtka stvara partnerstvo s velikom europskom tvrtkom, koja otvara vrata prema sigurnosti čitavog svijeta.

- Dokazali smo s našim tehnologijama da brinemo o našim građanima i njihovoj sigurnosti", rekao je Majetić, dodavši da je Dok-Ing dao obol u razminiranju Hrvatske.

Izvršni direktor divizije Vehicle Systems Europe u Rheinmetallu Björn Bernhard naglasio je da je potpisivanje ugovora s Dok-Ingom za tvrtku koju predstavlja veliki i važan trenutak. Ugovor je potpisan, naveo je, nakon dugotrajnih pregovora. Istaknuo je da je u Dok-Ingu Rheinmetall pronašao dobrog i pouzdanog partnera, s kojim će dijeliti iskustva i razvijati nove proizvode.

- Kombinacija Rheinmetallove stručnosti u području taktičkih vozila i sposobnosti Dok-Ing-a u području besposadnih sustava stvorit će snažnu tržišnu poziciju s velikim potencijalom za budućnost. Istodobno uspostavljamo snažnu prisutnost u Hrvatskoj, članici EU-a i saveznici u NATO-u te dobivamo pristup ovom iznimno zanimljivom tržištu. U Hrvatskoj ćemo uspostaviti naš kompetencijski centar za besposadne i autonomne sustave za vojne primjene. Cilj nam je zauzeti vodeću tržišnu poziciju u segmentu besposadne borbene potpore i oklopnih inženjerijskih vojnih sustava - kazao je Bernhard.

Ministar obrane Ivan Anušić smatra da je današnje potpisivanje ugovora između Dok-Inga i Rheinmetalla dokaz kvalitete, snage i jačanja hrvatske obrambene industrije - spajanje s većim i jačim industrijama, koje imaju puno veće kapacitete.

Kazao je da je Dok-Ing specifičan i jedinstven u svijetu po mnogim svojim proizvodima, rekavši i da je s njihovim robotskim sustavima Hrvatska u potpunosti razminirana.

- Dok-Ing je danas prerastao ono što je dosad radio i udružuju se sa svjetskom jakom kompanijom i idu u nove projekte - naglasio je Anušić, dodavši da će se novi proizvodi tvrtke s novim vlasnikom raditi na području RH.

Inače, Dok-Ing ima snažnu tržišnu poziciju u području besposadnih rješenja za razminiranje te operacije u opasnim i visokorizičnim okruženjima u civilnom i vojnom sektoru. Od osnutka je tvrtka isporučila oko 500 platformi kupcima u više od 40 zemalja, a njezina besposadna rješenja za razminiranje iznimno su učinkovita u Ukrajini.

Rheinmetall AG integrirana je tehnološka grupacija sa sjedištem u Düsseldorfu, posluje od 1889. godine, a danas je vodeći međunarodni sustavni dobavljač za obrambenu industriju te djeluje u domenama kopna, zraka, mora i svemira. S oko 44.000 zaposlenika na približno 180 lokacija diljem svijeta, tvrtka je od ožujka 2023. uvrštena u indeks DAX 40 te je u poslovnoj godini 2024. ostvarila prihod od 9,8 milijardi eura.