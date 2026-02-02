Novi cjenici otkrivaju rjeđa i umjerenija poskupljenja nego lani

Trgovci i dobavljači ulaze u godišnje pregovore uz znatno blaže inflatorne pritiske i umjerenije najave korekcija cijena

Ako se po jutru dan poznaje, početak sezone godišnjih pregovora između trgovaca i njihovih dobavljača navješćuje da bi ova godina napokon mogla označiti konac petogodišnjeg razdoblja visokih inflatornih pritisaka. Pitali smo velike maloprodajne lance u kakvom se tonu, s naglaskom na nove cjenike, odvijaju pregovori s dobavljačima, a odgovori koje smo dobili umirujući su. Nije da najava novih poskupljenja i dalje nema, ali situacija je ipak znatno bolja nego prošlih godina.