Tvrtke i tržišta

Hrvatska prvi put svemirske tehnologije proglašava strateškom industrijom

28. srpnja 2026.
Filip Novoselnik, Protostar Labs

Filip Novoselnik, Protostar Labs

Donatella Pauković
Donatella Pauković
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Protostar Labs uspio je izmijeniti nacrt Nacionalnog plana razvoja industrije, a svemirski sektor i dual-use tehnologije ulaze među prioritete države

Hrvatska svemirska tvrtka Protostar Labs, koja razvija softverska i hardverska rješenja za svemirsku industriju, uspjela je svoje prijedloge uvrstiti u nacrt Nacionalnog plana razvoja industrije Republike Hrvatske do 2034. godine, pa su tako svemirske tehnologije i sustavi dvojne namjene uvršteni među strateške industrijske kapacitete, a svemirske tehnologije prepoznate su i u mjerama potpore za obrambenu industriju.

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#Protostar Labs#Filip Novoselnik#Ministarstvo Gospodarstva#Dual-use Tehnologije#Nacionalni Plan Razvoja Industrije#Obrambena Industrija#Europska Svemirska Agencija#Svemirska Industrija
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