Hrvatska prvi put svemirske tehnologije proglašava strateškom industrijom

Protostar Labs uspio je izmijeniti nacrt Nacionalnog plana razvoja industrije, a svemirski sektor i dual-use tehnologije ulaze među prioritete države

Hrvatska svemirska tvrtka Protostar Labs, koja razvija softverska i hardverska rješenja za svemirsku industriju, uspjela je svoje prijedloge uvrstiti u nacrt Nacionalnog plana razvoja industrije Republike Hrvatske do 2034. godine, pa su tako svemirske tehnologije i sustavi dvojne namjene uvršteni među strateške industrijske kapacitete, a svemirske tehnologije prepoznate su i u mjerama potpore za obrambenu industriju.