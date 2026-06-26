U prvih pola godine Đuro Đaković ugovorio vagone za 40 milijuna eura

Zadnji ugovor je s njemačkim naručiteljem o proizvodnji i isporuci teretnih vagona-cisterni u vrijednosti 14,5 milijuna eura

Slavonskobrodski Đuro Đaković ove godine bilježi dodatne narudžbe teretnih vagona, unatoč krizi na tržištu željezničkog prijevoza. Samo do prvog polugodišta ugovoreni su poslovi u segmentu proizvodnje željezničkih vozila vrijedni gotovo 40 milijuna eura, proizlazi iz objava na Zagrebačkoj burzi. Posljednjih su dana zaredale objave novih poslova najvažnije tvrtke iz grupacije, Đuro Đaković Specijalna vozila.

Tako je u četvrtak objavljeno kako je s njemačkim naručiteljem ugovorena proizvodnja i isporuka teretnih vagona-cisterni Zacns kapaciteta 98 prostornih metara u vrijednosti od 14,5 milijuna eura. Po vrijednosti ovo je najveći ovogodišnji ugovor. Isporuka vagona planirana je u razdoblju od kraja ove godine do drugog tromjesečja iduće.

Veliki posao za češkog naručitelja

U utorak je pak objavljeno sklapanje ugovora s irskim naručiteljem o dodatnoj proizvodnji i isporuci teretnih vagona Faccnpps kapaciteta 48 prostornih metara. Riječ je o vagonima za prijevoz rasutih tereta koji trebaju biti zaštićeni od vremenskih uvjeta. Vrijednost ovog ugovora je 6,2 milijuna eura, a isporuka vagona planirana je tijekom trećeg tromjesečja. Taj se ugovor naslanja na onaj objavljen 18. lipnja, a vrijedan je 1,2 milijuna eura.