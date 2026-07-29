Mlinar ulaže 12 milijuna eura u tvornicu bureka i udvostručuje kapacitet

Investicija u Osijeku omogućit će veći izvoz i prati snažan rast potražnje, nakon nedavne dokapitalizacije od 80 milijuna eura.

Mlinar, prehrambena kompanija u sastavu grupacije Bosqar Invest, nastavlja investicijski ciklus najavom ulaganja od 12 milijuna eura u proširenje proizvodnih kapaciteta tvornice bureka u Osijeku. Riječ je o jednom od najvećih pojedinačnih ulaganja kompanije u proizvodnju posljednjih godina, kojim odgovara na snažan rast potražnje za jednim od svojih najprodavanijih proizvoda.

Po završetku investicije proizvodni kapacitet osječke tvornice bit će udvostručen, a kompanija očekuje veću učinkovitost proizvodnje, fleksibilniju opskrbu te bolje preduvjete za daljnju ekspanziju na domaćim i inozemnim tržištima. Poseban naglasak stavlja se na jačanje izvoza izvan regije, gdje Mlinar već ostvaruje prodaju.

investicijski ciklus vrijedan do 80 milijuna eura, predvođen Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), uz sudjelovanje Bosqar Investa i fonda MidEuropa. Tim je kapitalom Mlinar osigurao sredstva za ubrzanje rasta, razvoj novih proizvoda, modernizaciju poslovanja i širenje na nova tržišta. Investicija dolazi nekoliko mjeseci nakon što je zaključen, predvođen, uz sudjelovanje Bosqar Investa i fonda. Tim je kapitalom Mlinar osigurao sredstva za ubrzanje rasta, razvoj novih proizvoda, modernizaciju poslovanja i širenje na nova tržišta.

Dodatni zamah investicijama kompanija je dobila i u ožujku, kada je kao prvi korisnik novog EBRD-ova instrumenta za podjelu rizika u Hrvatskoj osigurala kredit Zagrebačke banke od 15 milijuna eura namijenjen kapitalnim ulaganjima, obnovi i širenju maloprodajne mreže te mogućim akvizicijama.

Najnovije ulaganje nadovezuje se na stabilne poslovne rezultate. Mlinar Grupa je u 2025. ostvarila 197,2 milijuna eura prihoda od prodaje, što je 12 posto više nego godinu ranije, dok je prilagođena EBITDA porasla 27 posto, na 38,4 milijuna eura. Uprava je pritom istaknula da kompanija nastavlja ulagati u proizvodne kapacitete i razvoj kako bi odgovorila na rastuću potražnju i dodatno ojačala međunarodnu prisutnost.

Mlinar je jedna od ključnih kompanija unutar Bosqr Investove poslovne vertikale Future Food, koja posljednjih godina predstavlja jedan od glavnih pokretača rasta grupacije.

U prvom tromjesečju 2026. prehrambena vertikala Bosqar Investa, koju čine Mlinar i Panvita, bila je glavni pokretač rasta grupacije. Bosqar je povećao prihode za 37 posto, a prilagođenu EBITDA-u za 43 posto, pri čemu je Uprava posebno istaknula da su Mlinar i Panvita ostvarili rekordne rezultate i snažan rast profitabilnosti.