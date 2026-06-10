Andabak: Megaprojekt od 50 milijardi eura u Topuskom ide prema planu

Podatkovni centar Pantheon trebao bi biti dovršen do 2029., a investitori tvrde da lokalna zajednica zasad ne pruža veći otpor

Projekt Pantheon zasad ide po zacrtanom planu i trebao bi biti završen u zadanom roku, a lokalna zajednica ne pruža preveliki otpor obzirom na veličinu investicije, rekao je u srijedu Jako Andabak koji, uz američke partnere, stoji iza realizacije megaprojekta podatkovnog centra Pantheon u Topuskom vrijednog 50 milijardi eura.

Upitan u kojoj je trenutno fazi projekt Pantheon , Andabak je tijekom konferencije Green Energy Expo Zagreb 2026. kazao da su u nekim elementima čak i iznad onoga što su očekivali, dok u manjem dijelu projekt zapinje.

- Postoje nekakva rješenja koja ja nosim iz svog djetinjstva, a koja kažu da kada svako odradi svoj dio posla, onda se sve napravi jednostavno - istaknuo je Andabak, dodavši da je pokušao postaviti stvari na način da svatko radi svoj posao.

- Što se tiče ekipe koja radi na projektu u širem smislu, sveobuhvatno, mogu reći da smo vrlo zadovoljni i da tu nema problema. Manji se problemi javljaju u komunikaciji s administracijom, ponekad nešto zapne, međutim moram priznati da je riješenost svih koji su u projektu, od općine, preko županije pa do države - dakle svi su skloni da se projekt realizira - rekao je Andabak.

Upitan hoće li probiti rokove koje su si postavili, naglasio je kako vjeruje da će se rokovi ispuniti, koliko god oni sada izgledaju preoptimistično. Ponovio je da po izvornom planu projekt treba biti gotov u prvom ili drugom kvartalu 2029. godine.

Naglasio je i da lokalna zajednica ne pruža preveliki otpor obzirom na veličinu projekta, ali i da ima nekih koji misle drugačije.

Ustvrdio je da se oko spomenutog projekta složilo mnogo dobrih okolnosti, prije svega prvorazredna lokacija. Isto tako, kazao je i da se s njegovim centrom išlo iznad uobičajenih uzusa, pa će se raditi četiri dalekovoda, a svaki će imati za 30 do 40 posto veći kapacitet transporta energije od propisanog standarda.

- I kada gledamo u smislu sigurnosti i pouzdanosti, u smislu napajanja također značajno dižemo razinu sigurnosti - naveo je Andabak, dodavši da je predviđen i veliki baterijski sustav.

Usprkos velikoj investiciji u projekt, naglasio je da analize investitora pokazuju veliku isplativost kada se projekt realizira.

Na pitanje kako planiraju hladiti cijeli sustav jednog dana kada zaživi, rekao je da na lokaciji gradnje postoje veliki bazeni podzemne vode, ali da se tek provode sve potrebne analize.

Inače, već prije je rečeno da bi podatkovni centar Pantheon, instalirane snage od jednog gigavata, trošio između 20 i 40 posto ukupne hrvatske godišnje potrošnje električne energije, što je u razini potrošnje cijelog grada Zagreba), kao i da će za napajanje biti potrebno izgraditi potpuno novu trafostanicu, 280 kilometara novih dalekovoda te vlastitu fotonaponsku elektranu snage oko 500 megavata.

Investitori, predvođeni hrvatskim poduzetnikom Jakom Andabakom i američkim partnerima (Pantheon AI/Pantheon Atlas LLC), otkupili su oko 1.500 hektara zemlje u trokutu sela Pecka, Katinovac i Crni Potok.