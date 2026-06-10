HC ulaže stotine milijuna eura u sanacije crnih točaka i zaobilaznica

Kontinuirano se saniraju opasna mjesta, a vrijednost zaoblaznica kreće se od približno 2,5 milijuna eura do više od 80 milijuna eura

Na nedavnoj Liderovoj konferenciji o graditeljstvu i prostoru Goran Puž iz Hrvatskih cesta (HC) spomenuo je 40 projekata obilaznica. Kao razlog navedeno je da je 'jako važno da se državne ceste izmaknu iz sela i gradova'. Osim toga, rekao je da HC traži crne točke, a cilj je da se rekonstruira 10 crnih točaka na cestama godišnje, zbog čega smo zamolili tu državnu kompaniju da nam konkretnije ispričaju o tim projektima.

Kako ističu, kontinuirano provode program sanacije opasnih mjesta (tzv. crnih točaka) na državnim cestama, a plan je godišnje realizirati približno deset takvih zahvata. U ovoj godini je u različitim fazama provedba deset projekata, od toga su tri završena, na šest lokacija radovi su u tijeku, dok je za jednu lokaciju pokrenut postupak javne nabave.

- Riječ je o projektima koji obuhvaćaju rekonstrukciju raskrižja, izgradnju kružnih raskrižja, poboljšanje prometne signalizacije i opreme cesta, uređenje pješačke infrastrukture te druge mjere usmjerene povećanju sigurnosti prometa kažu u HC-u.

U prethodnom programskom razdoblju, do kraja 2023. godine, kroz Program sanacije opasnih mjesta na državnim cestama sanirano je njih 23. Ukupna vrijednost tog projekta iznosila je 9,1 milijuna eura s PDV-om, pri čemu je projekt bio u cijelosti sufinanciran sredstvima Europske unije i državnog proračuna (85 posto Europski fond za regionalni razvoj i 15 posto državni proračun).