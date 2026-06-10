Kladionice pronašle rupu u zakonu: Porezna otkrila 21 povredu zakona

Admiral sponzorira Kumove i zahvaljujući tome oglašava se u prime timeu, kada je direktno oglašavanje kladionica zabranjeno

Prema Zakonu o igrama na sreću, čije su izmjene stupile na snagu početkom 2026. godine, televizijsko i radijsko oglašavanje zabranjeno je u razdoblju od šest ujutro do 23 sata, uz strogo ograničenu iznimku tijekom sportskih prijenosa uživo. Cilj zakonskih izmjena smanjiti je dostupnost i vidljivost igara na sreću kako bi se igrače odvuklo od igranja, a poseban je fokus, naravno, na zaštiti maloljetnih osoba.

Međutim, već u kratkom vremenskom razdoblju primjene ovih novih, najstrožih pravila još od donošenja prvog zakona 2009. godine, kladionice i kasina uspjele su pronaći 'rupu u zakonu'.