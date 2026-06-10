Od 40 tisuća do 15 tisuća taksista: Nova pravila uzdrmala tržište

Prvi podaci nakon uvođenja obaveznih kartica otkrivaju stotine odbijenih vozača, dok dio prijevoznika pokušava zaobići propise

Prošlo je tjedan dana otkako su na snagu stupila nova pravila za autotaksi vozače u Hrvatskoj. Sada vozači, da bi se svojim poslom bavili legalno, moraju na automobilima imati takozvanu 'Karticu autotaksi vozača' koju izdaje Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD).

Kada smo se ovom temom pozabavili prije nešto manje od mjesec dana AKD je izdao gotovo 11 tisuća kartica. Danas, tjedan dana nakon uvođenja novih pravila AKD bilježi ukupno 15.020 podnesenih zahtjeva za digitalnom karticom. Od toga je izdanih 13.948, u postupku izrade kartice je njih 460, odbijenih je 445, a u postupku odbijanja je 167 zahtjeva.

Najveći udarac dijelu vozača zadala je automatska provjera kaznene evidencije. Naime, da bi vozač uopće dobio karticu s QR kodom, koju će od lipnja morati istaknuti na vidljivom mjestu u automobilu, mora dokazati takozvani 'dobar ugled'.

AKD po službenoj dužnosti provjerava prošlost svakog podnositelja zahtjeva. Svi oni koji u dosjeu imaju teža kaznena djela ili prekršaje nespojive s obavljanjem javnog prijevoza, automatski su odbijeni. Ova mjera preko noći je eliminirala stotine vozača koji su godinama radili preko raznih posrednika i sumnjivih agregatora, često bez ikakve stvarne kontrole.