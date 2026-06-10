Wall Street i dalje vjeruje u bitcoin od 100 tisuća dolara unatoč padu

Standard Chartered, Citi i Bernstein ostaju optimistični, dok dio tržišta i dalje očekuje novi pad najveće kriptovalute

Standard Chartered i dalje predviđa da će bitcoin dosegnuti 100 tisuća dolara do 31. prosinca, čak i nakon što je najveća kriptovaluta prošli tjedan nakratko pala ispod 60 tisuća dolara prvi put od listopada 2024. godine.

Geoffrey Kendrick, globalni voditelj istraživanja digitalne imovine u banci, nazvao je rasprodaju „bolnom“, ali je tvrdio da je glavnina prodaje možda završena, dodajući da bi investitori kasnije mogli tu zonu smatrati prilikom za kupnju koju su željeli.

S obzirom na to da se bitcoin trguje po cijeni od oko 61.400 dolara, dosezanje 100 tisuća dolara do 31. prosinca zahtijevalo bi rast od otprilike 58 posto tijekom 205 dana, što je oko 0,22 posto dnevno ili 7 posto mjesečno.

Bitcoin je i prije dostigao taj tempo, ali tržište je preispitalo vjerojatnost da se to ponovi.

Što je uzrokovalo pad?

Rasprodaja koja je bitcoin dovela do 60 tisuća dolara potaknuta je rekordnim odljevom sredstava iz ETF-ova, prvom prodajom bitcoina tvrtke Strategy od 2022. godine i prisilnim likvidacijama u ukupnom iznosu od 1,8 milijardi dolara u jednoj sesiji.

Paket tih čimbenika snizio je indeks kripto straha i pohlepe na 12, ostavljajući bitcoin više od 51 posto ispod svog povijesnog maksimuma iz listopada 2025. godine. ETF-ovi kojima se trguje u SAD-u izgubili su otprilike 4,4 milijarde dolara u 13 uzastopnih odljevnih sesija, dok se institucionalni novac rotirao u dionice umjetne inteligencije.

Prodaja 32 bitcoina od strane Strategyja pogodila je tržište kao psihološki šok, izazvavši rasprodaju koju veličina prodaje nije opravdala. Kendrick je priznao da je tajming bio nesretan, ali je naveo povijest tvrtke koja pokazuje da je ona otkupljivala više nego što je prodavala nakon svake prethodne prodaje.

Strategy je otkrio novu kupnju između 1. i 7. lipnja, što je Kendrick naveo kao dokaz da je agresivni obrazac kupnje koji je predvidio već započeo.

Banka je dvaput smanjila svoj cilj za kraj godine prije te ponovne potvrde, s 300 tisuća dolara u prosincu na 150 tisuća dolara u siječnju, a zatim na 100 tisuća dolara u veljači.

Četiri uvjeta

Put do 100 tisuća dolara zahtijeva usklađivanje četiriju stvari, počevši od toga da odljevi iz ETF-ova više ne određuju graničnu cijenu. Nakon rekordnog niza odljeva od 13 sesija, tokovi su do početka lipnja postali blago pozitivni, dajući bikovima konkretan okidač za preokret koji treba pratiti.

Strategy mora ostati kupac, što lipanjska kupnja podržava, a regulatorni napredak u vezi sa Zakonom CLARITY mora ponovno ući u institucionalni fokus.

Četvrta stvar je da bitcoin mora povratiti svoje ključne razine trenda. Tridesetodnevni pomični prosjek blizu 75.685 dolara i dvjestodnevni pomični prosjek blizu 78.840 dolara predstavljaju tehnički prag koji odvaja oporavak od pada od obnovljenog uzlaznog trenda.

Grayscale tvrdi da će se teza o četverogodišnjem ciklusu pokazati pogrešnom u ovom dobu institucionalnog kapitala, sa stabilnijim priljevima koji zamjenjuju stari ritam procvata i pada, stav koji bi podržao brži oporavak nego što impliciraju povijesni obrasci.

Fidelityjevi analitičari su podijeljeni; neki podržavaju tezu o superciklusu, dok drugi, poput direktora makroekonomije Jurriena Timmera, tvrde da tradicionalni obrazac ciklusa ostaje netaknut.

Bernstein je postavio cilj od 150.000 dolara za kraj godine tek 24. ožujka i nazvao trenutni pad najslabijim medvjeđim scenarijem u povijesti bitcoina, smještenim na agresivnijem kraju još uvijek optimističnog spektra, iako tvrtka nije ponovno potvrdila tu procjenu od pada.

Citijev osnovni scenarij je iznad 100.000 dolara čak i nakon smanjenja cilja u ožujku, a bikovski scenarij ide na približno 166.000 dolara, što Standard Charteredovih 100.000 dolara čini najpesimističnijim od preostalih institucionalnih ciljeva.

Dno ciklusa koje dolazi prekasno

Analitičari ciklusa koji prate ritam halvinga smještaju povijesno dno otprilike na 900. dan nakon događaja.

S trenutnim ciklusom na 775. danu, preostalo je otprilike 125 dana prije otvaranja tog prozora, što ukazuje na listopadsko dno, dok su prethodni ciklusi sugerirali najnižu razinu od 40.000 dolara.

Trgovci na Kalshiju predviđaju 66 posto vjerojatnosti da će bitcoin pasti ispod 55 tisuća dolara ove godine i 50 posto vjerojatnosti da će cijene pasti ispod 50 tisuća dolara.

Zasebno tržište na Kalshiju procjenjuje vjerojatnost da će bitcoin pasti ispod 50 tisuća dolara ove godine na 52 posto, što je razina koja je posljednji put viđena u kolovozu 2024. godine. Te vjerojatnosti odražavaju mogućnost da bi preusmjeravanje kapitala u dionice umjetne inteligencije, ETF-ove za poluvodiče i visokoprofilne IPO-e moglo biti trajna preraspodjela, bez očiglednog katalizatora koji bi ga u kratkom roku vratio u bitcoin.

Globalna regulatorna pozadina pojačava taj rizik jer provedba MiCA-e počinje 1. srpnja, nakon čega pružatelji usluga kripto imovine bez licence moraju prestati pružati usluge klijentima iz EU-a, uklanjajući sloj regulatorne opcionalnosti koji je pružao određeno institucionalno pokriće za držanje imovine tijekom neizvjesnosti.