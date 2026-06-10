Nakon sto dana blokade Hormuškog tjesnaca pravi udar tek stiže

Američke i kineske zalihe zasad drže cijene pod kontrolom, no njihovo pražnjenje prijeti novim skokom nafte, plina i hrane

Kada je Iran 4. ožujka potpuno zatvorio Hormuški tjesnac, analitičari su predviđali trenutačni globalni ekonomski slom. Danas, poslije stotinjak dana, cijena sirove nafte Brent ne divlja na razinama od 150 ili 200 dolara, već se stabilizirala na oko 98 dolara po barelu stvorivši prividni mir.