Biznis i politika

Nakon sto dana blokade Hormuškog tjesnaca pravi udar tek stiže

10. lipnja 2026.
Hormuški tijesnac

Hormuški tijesnac

foto Shutterstock
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić

Američke i kineske zalihe zasad drže cijene pod kontrolom, no njihovo pražnjenje prijeti novim skokom nafte, plina i hrane

Kada je Iran 4. ožujka potpuno zatvorio Hormuški tjesnac, analitičari su predviđali trenutačni globalni ekonomski slom. Danas, poslije stotinjak dana, cijena sirove nafte Brent ne divlja na razinama od 150 ili 200 dolara, već se stabilizirala na oko 98 dolara po barelu stvorivši prividni mir.

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