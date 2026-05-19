Rudan u razgovorima o ulasku vanjskih investitora ili izlasku na burzu

19. svibnja 2026.
Danijel Benčić, predsjednik Uprave Rudana

Roko Kalafatić
Žminjska tvrtka prvi put izlašla na tržište kapitala kroz mini obveznice i ulazi u završnu fazu obnove najveće pojedinačne investicije

Hotel Adria u Biogradu na Moru otvara vrata u srpnju nakon obnove vrijedne 18 milijuna eura, solarne elektrane ukupne snage 50 megavata na istarskim lokacijama trebale bi dati prve kilovatsate za dvije godine, a istarska energetska i turistička kompanija Rudan iz Žminja po prvi put javno govori i o scenariju koji u obiteljskim tvrtkama tog profila nije baš uobičajen razgovor, a to je mogući izlazak na burzu ili ulazak vanjskih investitora.

Na razini grupe konsolidirani prihodi za 2025. iznose oko 65 milijuna eura uz EBITDA-u nešto iznad 20 milijuna eura, prihodi matičnog društva rasli su oko 30 posto u odnosu na prethodnu godinu, a turistički portfelj s više od dvije tisuće smještajnih jedinica generirao je u sezoni oko 42 milijuna eura.

Danijel Benčić, predsjednik Uprave koji je u Rudan ušao kao inženjer i voditelj projekata prije 12 godina, kada je tvrtka imala 55 zaposlenih, a danas u vrhuncu sezone s povezanim društvima zapošljava više od 850 ljudi, 2025. opisuje kao godinu čiji rast nije rezultat jednog dobrog tromjesečja.

– Taj rast nije rezultat jedne poslovne godine, tržišnog trenutka ili pojedinačnog projekta, nego kontinuiteta koji gradimo više od 30 godina. Ostvarena dobit kontinuirano se i planski ulaže natrag u poslovanje, u ljude, znanje, sustave, opremu i nove poslovne segmente. Takav pristup ne daje rezultat preko noći, ali stvara stabilnu i otpornu tvrtku – ističe Benčić.

