Imate li mehanizam ranog upozoravanja u svojoj tvrtki? Ili samo čekate otkaze…

Fenomen 'quiet cracking' polako razara timove dok ga menadžeri često prepoznaju tek kad je prekasno

Fenomen koji stručnjaci za ljudske resurse sve češće nazivaju 'quiet cracking' ne dolazi naglo. Nema glasnih sukoba, dramatičnih odlazaka ni otvorenog nezadovoljstva. Dolazi tiho, gotovo neprimjetno, sve dok posljedice ne postanu ozbiljne.

Ana još uvijek svakoga jutra dolazi na posao. U ured ulazi u 8:47. Uzima kavu, otvara laptop, odgovara na mailove. Sastanci su u 10, u 12 i u 15 sati. Sve je odrađeno na vrijeme, profesionalno i korektno.

Ali Ana je, zapravo, već otišla.

Nitko ju, kaže, mjesecima nije pitao kako je. Niti kako se osjeća u svom poslu, vidi li smisao u onome što radi ili kamo želi dalje razvijati svoju karijeru.

I nije jedina.

U mnogim tvrtkama danas postoje zaposlenici koji i dalje izvršavaju zadatke, sudjeluju na sastancima i održavaju privid angažiranosti, dok istovremeno iznutra polako gube povezanost s organizacijom. Za razliku od 'quiet quittinga', koji podrazumijeva svjesno smanjivanje angažmana na minimum, quiet cracking opisuje zaposlenike koji se još uvijek trude, ali pucaju iznutra.

Stručnjaci upozoravaju da je upravo zato taj fenomen posebno opasan. Ne nastaje zbog lijenosti ili manjka profesionalnosti, nego kao posljedica dugotrajnog osjećaja preopterećenosti, neprepoznatog rada i izostanka kvalitetne komunikacije s nadređenima. Podaci istraživanja zadovoljstva zaposlenika Pulser, koje provodi Alma Career Croatia, pokazuju da 38 posto zaposlenika smatra kako količina posla nije realno raspoređena. Gotovo svaki drugi zaposlenik vjeruje da svi u organizaciji nemaju jednak tretman, dok 34 posto ispitanika u posljednjih godinu dana nije imalo nijedan ozbiljan razgovor s nadređenim o vlastitom razvoju i napretku.

Kada se takvi osjećaji gomilaju tjednima i mjesecima, posljedice postaju neizbježne.

Najveći problem quiet crackinga jest činjenica da ga poslodavci često primijete tek kada zaposlenik donese odluku o odlasku. Tada kreću analize: što se dogodilo, gdje je nastao problem i što se moglo učiniti drugačije. Odgovori uglavnom postoje, ali dolaze prekasno.

Odlaskom zaposlenika ne gubi se samo jedna osoba. Tvrtke gube znanje, iskustvo i stabilnost timova koji su godinama gradili međusobno povjerenje i rutinu. Troškovi pronalaska i uvođenja novih zaposlenika rastu, a narušeno povjerenje unutar organizacije teško se vraća.

Istraživanje Pulser pokazuje i da 16 posto zaposlenika vjeruje kako će u manje od godinu dana napustiti svog trenutačnog poslodavca. Drugim riječima, svaka šesta osoba u timu već mentalno priprema odlazak.

Stručnjaci ističu da problem najčešće nije u nedostatku brige menadžera, nego u fokusu koji je usmjeren na rezultate, rokove, KPI-jeve i svakodnevne operativne izazove. U takvom okruženju tihi signali nezadovoljstva lako prolaze ispod radara.

Upravo zato alati za kontinuirano praćenje zadovoljstva zaposlenika postaju sve važniji. Sustavi poput Pulsera osmišljeni su kao mehanizmi ranog upozoravanja koji ne služe samo prikupljanju podataka, nego i prepoznavanju rizika prije nego što zaposlenik donese konačnu odluku o odlasku.

Pitanja poput razumiju li zaposlenici smjer u kojem tvrtka ide, osjećaju li da se njihov doprinos cijeni i vide li svoju budućnost unutar organizacije, često otkrivaju više od bilo kojeg poslovnog izvještaja ili dashboarda.

Ana je, u međuvremenu, pronašla novi posao.

Otkaz je dala u četvrtak. Mirno, bez drame.

Njezin šef bio je iskreno iznenađen.