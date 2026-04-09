Potvrđena nova čelnica NK Osijeka, pulski Quantum Crest u stečaju
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Alexandra Végh imenovana je predsjednicom Uprave NOGOMETNOG KLUBA OSIJEK umjesto Ferenca Sakalja, a Vladimir Čohar više nije član Uprave.
Végh je 29-godišnja menadžerica s međunarodnim obrazovanjem i iskustvom u sportskom menadžmentu, koja je studirala poslovnu administraciju u Švicarskoj i Bostonu te diplomirala poslovno pravo na Europskoj sveučilišnoj školi Real Madrida, a tijekom karijere stekla sveobuhvatno znanje u upravljanju, razvoju organizacija i strateškom planiranju, uz naglasak na povećanje učinkovitosti i dugoročni razvoj, što bi trebala primijeniti u stabilizaciji kluba koji se posljednjih mjeseci suočava s rezultatskim i financijskim poteškoćama, dok će fokus budućeg upravljanja biti na modernizaciji strukture, razvoju mladih igrača i održivom jačanju momčadi.