Promjena u Upravi mStarta plus, novi čelnik Lavčevića

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Davor Špac od 1. prosinca član je Uprave MSTART PLUSA umjesto Vladimira Mihaljevića, koji je ostao u Upravi MULTIPLUS CARDA. Špac na novu funkciju dolazi iz tvrtke A1 HRVATSKA, gdje se kao menadžer gotovo osam godina bavio kontrolingom. Prije toga ima 11-godišnje iskustvo kao edukator za kontroling na Institutu za management - Učilištu za poslovno upravljanje. Karijeru je počeo u Rovinjturistu, a radio je među ostalim i u HT-u i COMBISU. Autor je i koautor nekoliko znanstvenih i stručnih radova na temu kontrolinga/menadžmenta.