UniCredit i EIF pripremili 890 milijuna eura za SME-ove u regiji

InvestEU može koristiti u velikom opsegu kako bi se ostvario opipljiv učinak za mala i srednja poduzeća u Europi

UniCredit i Europski investicijski fond (EIF) potpisali su novi InvestEU sporazum o jamstvu kako bi pružili potporu malim i srednjim tvrtkama u CEE regiji. Novo jamstvo u iznosu 445 milijuna eura produljuje InvestEU neograničeni okvir jamstva pokrenut 2023. godine čineći ga jednom od najvećih transakcija EIF-a.

Ovaj instrument, koji je dostupan do kraja sljedeće godine, trebao bi omogućiti do 890 milijuna eura dodatnog financiranja za male i srednje tvrtke u Hrvatskoj, Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Sloveniji.

Novi sporazum potpisan je na FT CEE Forumu u Beču na kojem su predstavnici ovih institucija potvrdili da će se prošireni instrument prvenstveno usredotočiti na projekte usmjerene na održivost i inovacije te će i dalje nuditi malim i srednjim tvrtkama poboljšane uvjete financiranja, uključujući konkurentnije cijene, dulje rokove dospijeća i smanjene zahtjeve za kolateralom.

- Ova transakcija pokazuje kako se InvestEU može koristiti u velikom opsegu kako bi se ostvario opipljiv učinak za mala i srednja poduzeća u Europi. Značajnim proširenjem našeg partnerstva s UniCreditom podupiremo tisuće poduzeća u središnjoj i istočnoj Europi dok ulažu u održivost, inovacije i digitalnu transformaciju. Snažno korištenje prethodnog jamstva potvrđuje i potražnju i učinkovitost ovog pristupa te smo ponosni što podupiremo njegovo daljnje širenje - izjavila je glavna izvršna direktorica EIF-a Marjut Falkstedt.

- Male i srednje tvrtke zapošljavaju više od 65 posto ljudi u regiji te stvaraju više od 55 posto vrijednosti, no njihovo financiranje ograničeno je prema onome što banke mogu omogućiti. Za nas u Unicreditu podrška njima je jedan od najvećih prioriteta – izjavila je direktorica Grupe UniCredit za Srednju i Istočnu Europu Teodora Petkova.

Petkova je dodala da su u posljednje dvije godine malim i srednjim poduzećima omogućili 2,6 milijardi eura te se vesele dodatnim 980 milijuna.

- Često banke i drugi partneri izbjegavaju visoke rizike kao što su investicije u mala i srednja poduzeća. Nama su ona jako važna za produktivnost regije. Ako želimo da se smanji jaz konkurentnosti iznimno je važno malim i srednjim tvrtkama omogućiti lakše i brže pristupanje financijama – zaključila je Petkova.