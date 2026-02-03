Qelo razmišlja o novoj obveznici te širenju poslovanja u tri zemlje

Prikupljanje kapitala očekuje se tijekom drugog tromjesečja, najavili su vodeći ljudi kompanije, a zanima ih i tržište punionica u Sloveniji, Rumunjskoj i Srbiji

Nastavak strelovitog rasta poslovanja uz skorašnji izlazak na tržišta u okruženju te još jedan plasman obveznice – najvažniji su ciljevi u poslovanju operatera punionica za električna vozila Qelo. Štoviše, ako poslovanje u narednih nekoliko godina dovoljno ojača, što ponajviše znači pozitivnu operativnu dobit (EBITDA) u značajnijem iznosu, Qelo ne isključuje ni izlazak na burzu. Kako je u utorak tijekom predstavljanja preliminarnih rezultata izjavio Predrag Šeatović, glavni izvršni direktor, prošle godine ostvaren je prihod od 550 tisuća eura, što je 2,7 puta više nego godinu ranije.

Međutim, zbog kapitalnih ulaganja od 1,75 milijuna eura, EBITDA je još uvijek negativna (-409 tisuća eura), a bit će i ove godine s obzirom na kapitalna ulaganja od čak 7,3 milijuna eura. Međutim, ove godine prihodi bi trebali nastaviti rasti vrlo sličnom dinamikom; vodstvo kompanije očekuje 1,6 milijuna eura.

Kapitalizacija 30 milijuna eura

Od 2027. Qelo bi trebao poslovati profitabilno, a do 2030. prihodi bi mogli iznositi gotovo 40 milijuna eura uz EBITDA od 10,5 milijuna eura. S prihodima iznad 50 milijuna eura i dvoznamenkastom EBITDA-om moglo bi se početi razmišljati o početnoj ponudi dionica (IPO), istaknuo je Šeatović.

Predrag Šeatović, glavni izvršni direktor

- U ovom trenutku, još je prerano o tome govoriti – dodao je. Što se tiče vrednovanja, iako posluje s gubitkom, tržišna kapitalizacija Qela iznosi 30 milijuna eura, kazao je Šeatović. Pojasnio je da se procjena temelji na osiguranom financiranju do 60 ultra-brzih punionica (UFC), pri čemu se vrijednost jedne UFC procjenjuje na 500 tisuća eura.

Projekcije rasta financijskih pokazatelja u Qelu temelje se na prognozama prema kojima bi već sljedeće godine na hrvatskim cestama moglo biti 40 tisuća, a 2030. godine čak 200 tisuća vozila na električni pogon. Prošle godine zabilježeno je 12.500 novoregistriranih električnih vozila, a ove bi njihov broj mogao porasti na 20 tisuća.

Širenje u regiju

Inače, Hrvatska je na začelju po udjelu električnih vozila u ukupnom voznom parku. Zauzimaju tek 0,6 posto udjela, dok je europski prosjek značajno viših 17 posto. Tijekom 2026. i 2027. godine Qelo planira značajna ulaganja u širenje mreže ultra-brzih punionica. U ovoj godini predviđena je instalacija 90 novih priključaka na 20 novih lokacija, s ukupnim ulaganjima od 7,3 milijuna eura. Za 2027. godinu planira se dodatnih 100 ultra-brzih priključaka na 22 lokacije, uz ukupna ulaganja od 8,3 milijuna eura.

Prošlu godinu Qelo je zaključio s mrežom od 92 svoje punionice, od čega je 48 ultra-brzih punionica (UFC), tri DC (istosmjerna struja) punionice te 41 AC (izmjenična struja) punionica. No, poslovni model Qela ne temelji se samo na prihodima od punjenja na vlastitim punionicama. Krajem 2025. Qelo je brojio 4017 registriranih korisnika koji svoja vozila mogu puniti i na punionicama drugih operatera. Tako je lani 38 posto ukupnih prihoda ostvareno putem roaming usluga na infrastrukturi trećih strana.

Tomislav Ivanetić, direktor razvoja poslovanja

Dodatni poticaj rastu mogao bi doći od širenja na tržišta u okruženju. U prvom valu, u iduće dvije do tri godine, Qelo planira gradnju punionica u Sloveniji, Rumunjskoj i Srbiji. - Nalazimo se u fazi ubrzanog širenja i izgradnje dugoročno održive energetske infrastrukture. Uz postojeće financiranje, u tijeku su razgovori s institucionalnim investitorima i investicijskim bankama o sljedećem krugu ulaganja, čija će sredstva biti usmjerena na daljnje širenje mreže ultra-brzih punionica i ubrzanje puta prema pozitivnoj EBITDA-i - izjavio je Tomislav Ivanetić, direktor razvoja poslovanja.

Nema kapaciteta, nema punionica

Velika prepreka daljnjem rastu broja punionica jest stanje prijenosne i distributivne elektromreže. O gradnji novog magistralnog dalekovoda iz Dalmacije prema kontinentu već se priča godinama, ali se dalje od toga taj projekt nije pomaknuo. Kako se moglo čuti, tamo gdje nema kapaciteta, vlasnici električnih vozila neće moći očekivati ni punionice.

U Qelu su najavili da bi tijekom drugog tromjesečja mogli plasirati još jednu korporativnu obveznicu. Podsjetimo, za onu lanjsku vladao je veliki interes ulagača, ponajprije malih, a tim izdanjem prikupljeno je nešto više od tri milijuna eura.