TŽV Gredelj gasi proizvodnju, odjednom više nemaju posla?

Ugovoreni poslovi, od čega je narudžba Innofreighta vrijedila dvije milijarde eura i trebala potrajati do 2032., preko noći su nestali

Donedavno lijepa priča o poslovnoj renesansi industrijske kompanije koja je cijelo desetljeće provela u stečajnoj agoniji urušila se praktički preko noći. Slovačka Tatravagonka, vlasnik Tvornice željezničkih vagona (TŽV) Gredelj, odlučila je trajno ugasiti proizvodnju u toj zagrebačkoj kompaniji. Kako je Lideru potvrđeno u Upravi, odluka o gašenju proizvodnje donesena je na razini vlasnika, temeljem trenutačne situacije na tržištu.

- Društvo Gredelj trenutačno ima nekoliko projekata u tijeku, čiji je završetak planiran tijekom 2026. godine, nakon čega, nažalost, u ovom trenutku nisu ugovoreni novi poslovi. Sukladno navedenom, pokrenuti su svi potrebni procesi vezani uz postupno gašenje aktivnosti društva. Ti su procesi trenutačno u tijeku te se provode u potpunosti u skladu s važećim zakonodavnim okvirom – stoji u odgovoru.

Kraj pred proljeće

U Gredeljevim halama proizvodnja bi trebala u potpunosti zamrijeti nakon lipnja. Gašenje proizvodnje znači i odlazak velikog broja radnika koji će ipak otići s otpremninama, zahvaljujući zalaganju sindikata. Prema neslužbenim tvrdnjama, ostat će samo zaštitari te zaposleni u održavanju i financijama. Inače, u odnosu na stanje prije godinu dana, broj radnika već je sada prepolovljen – sa 750 pao je na nekih 300-tinjak. Prvi val otkaza, za 40 ljudi, krenuo je u listopadu prošle godine, neslužbeno doznajemo.

Znači li sve ovo i konačni nestanak proizvođača sa 130-godišnjom tradicijom, za sada je nejasno. Više informacija nema ni Tomislav Rajković, predsjednik Udruge radničkih sindikata Hrvatske. - Ovaj tjedan imamo zakazani sastanak s Upravom, tada će nam biti jasniji njihovi planovi te namjeravaju li likvidirati Gredelj – kazao nam je Rajković.

Vodstvo Tatravagonke navodno ne namjerava likvidirati Gredelj, već nakon gašenja proizvodnje održavati 'hladni pogon' i sporedne službe. Što bi bio motiv takvog scenarija, s obzirom na odluku o trajnom gašenju proizvodnje, u ovom je trenutku nejasno.

Selidba posla

U svakom slučaju, radi se o iznenađujućem obratu. Podsjetimo, slovačka kompanija – jedan od vodećih europskih proizvođača vagona – preuzela je Gredelj 2021. nakon što je zagrebačka tvrtka prethodnih deset godina provela u stečaju. Za nekadašnje državno poduzeće to je bio novi početak, čime je završena i agonija oko 400 radnika koji su u to vrijeme radili u Gredelju. Tatravagonka obvezala se uložiti 45 milijuna eura.

Vrlo brzo novi vlasnik ozbiljno je obnovio proizvodnju. Već 2022. sklopljen je ugovor s austrijskim Innofreightom o proizvodnji tisuću vagona za prijevoz brodskih kontejnera do 2032. godine. Prema javno iznijetim tvrdnjama tadašnjeg predsjednika Uprave Ivana Petričeka, taj je posao vrijedan dvije milijarde eura. Što se tiče posla s Innofreightom, Gredelj će do gašenja napraviti još 40 vagona za austrijskog naručitelja, a ostatak tog velikog posla navodno će biti preseljen drugom hrvatskom proizvođaču vagona.

Već nakon dvije godine prihodi su dosegnuli 114 milijuna eura. Za ilustraciju, nakon izlaska iz stečaja iznosili su svega 10 milijuna eura. Osim za Innofreight, Gredelj je počeo raditi i za Siemens Mobility na putničkim vagonima za spavanje, a i modernizirao je lokomotive za slovačkog operatera teretnog prometa ZSSK Cargo. U javnosti je odjeknuo i posao proizvodnje vagona za Eurotunnel, operatera prometa ispod kanala La Manche. Taj posao, doznajemo, preuzet će vlasnik, Tatravagonka.

Šutnja u Slovačkoj

Odgovore na pitanja o sudbini Gredelja smo potražili i u Tatravagonki, ali do zaključenja teksta nije pristigao odgovor iz Poprada. Nejasno je i što će sada biti s održavanjem vagona za HŽ Putnički prijevoz koji je osiguravao dovoljno posla da proizvodnja ne bi trebala biti potpuno ugašena.

Tatravagonka navodno je pokušavala naći novoga vlasnika, ali je od toga odustala. Hoće li Gredelj stoga opet pod vlasničku kapu države?