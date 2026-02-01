Dolar na dnu, Wall Street stagnira, Crobex ruši rekorde

Fed drži kamate, Donald Trump predlaže Kevina Warsha, dolar slabi, dok Crobex šesti tjedan zaredom raste uz snažan promet Končara

Na svjetskim burzama prošloga se tjedna trgovalo oprezno jer kvartalni poslovni rezultati kompanija nisu ispunili visoka očekivanja ulagača, dok su monetarna politika i geopolitičke vijesti dodatno poticali nesigurnost.

Na Wall Street je Dow Jones Industrial Average oslabio 0,4 posto, a Nasdaq Composite 0,2 posto, dok je S&P 500 blago porastao 0,3 posto.

U fokusu su bili rezultati tehnoloških divova. Dionica Meta Platforms snažno je porasla nakon boljih brojki, no Microsoft potonuo je deset posto zbog slabijih segmenata poslovanja, dok su rezultati Apple i Tesla također razočarali. Ulagači sve otvorenije sumnjaju da će golema ulaganja u umjetnu inteligenciju donijeti brze povrate.

Dodatnu pažnju privukla je najava da bi na čelo Federal Reserve mogao doći Kevin Warsh, kojeg je predložio američki predsjednik Donald Trump. Warsh se smatra umjerenijim kandidatom, sklonim snižavanju kamata, ali i relativno neovisnim o političkim pritiscima.

Dolar na najnižim razinama u četiri godine

Na valutnim tržištima američka je valuta oslabila drugi tjedan zaredom. US Dollar Index pao je 0,3 posto, na 97 bodova, a u jednom je trenutku zaronio i ispod 96 bodova, najniže od 2021.

Dolar je prema euru oslabio 0,2 posto, pa je tečaj Euro dosegnuo 1,1850 dolara, dok je prema Japanese yen skliznuo 0,6 posto.

Na sjednici je Fed zadržao kamatne stope u rasponu od 3,50 do 3,75 posto, a predsjednik Jerome Powell nije signalizirao skori zaokret. Tržište sada očekuje prvo moguće smanjenje kamata tek u lipnju.

Ipak, dodatni pritisak na dolar izazvala je Trumpova izjava da je slabiji dolar „odličan“, što su trgovci protumačili kao prešutnu potporu daljnjem slabljenju valute. Tek nakon objave Warshove kandidature dolar je djelomično nadoknadio gubitke.

Zagreb prati globalni trend, ali indeksi rastu

Dok su svjetska tržišta bila suzdržana, na Zagrebačka burza se nastavilo pozitivno raspoloženje.

Crobex je porastao 0,23 posto, a Crobex10 0,29 posto, čime su indeksi ojačali šesti tjedan zaredom i dosegnuli nove rekordne razine.

Promet je osjetno porastao, na gotovo 15 milijuna eura, uz snažne blok transakcije. U fokusu su ponovno bile dionice Končar, s više od pet milijuna eura redovnog prometa i rastom cijene od 4,3 posto.

Milijunski promet imale su i dionice Dalekovod, dok je Zagrebačka banka blago ojačala. Među dobitnicima su se istaknule Slatinska banka i Adriatic osiguranje, dok su najveće gubitke zabilježile Luka Rijeka i Ing-Grad.

Ukupno gledano, globalna tržišta balansiraju između slabijih korporativnih rezultata, neizvjesnosti oko smjera američke monetarne politike i pada dolara, dok domaće tržište kapitala zasad nastavlja uzlazni niz, potaknuto snažnim interesom za industrijske i infrastrukturne dionice.