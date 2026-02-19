Ryanair širi mrežu u Hrvatskoj: 118 ruta i 850 tjednih letova

Niskotarifni prijevoznik ističe niske troškove pristupa zračnim lukama kao ključ za rast turizma i povezanosti

Irski niskotarifni prijevoznik Ryanair predstavio je u Zagrebu svoj ljetni red letenja za 2026. godinu, koji uključuje sedam hrvatskih zračnih luka, 118 ruta i 850 tjednih letova. Najavljeno je i otvaranje dvije nove linije koje će povezivati Dubrovnik s Gdanjskom i Budimpeštom.

Glavni komercijalni direktor Ryanaira, Jason McGuinness, istaknuo je da se radi o najvećem ljetnom rasporedu kompanije u Hrvatskoj do sada.

- Imamo devet baznih zrakoplova u Hrvatskoj i 4,3 milijuna sjedala, što je pet posto više nego lani. Prije pandemije Covid-19 imali smo 40 linija, a danas Ryanair nudi najširu mrežu letova iz Hrvatske - rekao je McGuinness.

Ryanair trenutno operira baze u Zagrebu, Dubrovniku i Zadru, a snažna ljetna mreža razvijena je i u Zadru, dok se sezonske linije nude i iz Splita i Dubrovnika. Iz Zagreba kompanija povezuje glavni grad s brojnim europskim destinacijama, uključujući London (Stansted), Dublin, Bruxelles, Pariz (Beauvais), Rim, Milano, Maltu, Barcelonu i Palmu de Mallorcu.

Za sezonu 2026. Ryanair uvodi prilagodbe mreže: iz programa se uklanjaju linije Zagreb – Marseille, Beč – Rijeka i Zadar – Maastricht, dok povratak linija Zagreb – Hahn i Zagreb – Pisa zasad nije predviđen. Tijekom travnja i svibnja, uvodi se 11 dodatnih tjednih letova iz Zagreba, s najvećim pojačanjima na linijama prema Sofiji (s tri na šest tjednih letova) i Rimu (sa šest na devet). Istodobno, povećat će se frekvencije na najprometnijim linijama, uključujući London Stansted, Dublin i Maltu. Zbog radova na pisti u zračnoj luci Basel, linija Zagreb–Basel bit će privremeno suspendirana od sredine travnja do sredine svibnja.

Rast kapaciteta i povezanost tijekom cijele godine

Dubrovnik je od otvaranja baze prije dvije godine proširio mrežu s dvije na 24 linije, uz najavu novih linija prema Budimpešti i Gdanjsku. McGuinness je naglasio da Ryanair nastoji osigurati povezivost i izvan glavne sezone, uključujući zimske letove, čime se potiče turizam i stabilnost lokalnog tržišta.

Kompanija planira značajan rast u idućih devet godina, s ciljem dosega 300 milijuna putnika godišnje do 2034., uz isporuku oko 300 novih zrakoplova od 2027. godine.

McGuinness je pozvao hrvatsku Vladu da zadrži konkurentne uvjete za avioprijevoznike.

- Niski troškovi pristupa zračnim lukama znače više prometa, više turizma i više radnih mjesta - istaknuo je.

Ryanair nastoji održati niske operativne troškove u odnosu na konkurenciju, što omogućuje povoljnije cijene, osobito izvan vršnih razdoblja.

- Time otvaramo prilike za rast turizma i poslovnih putovanja u Hrvatskoj tijekom cijele godine - zaključio je McGuinness.