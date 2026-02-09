Croatia Airlines širi mrežu, Ryanair i Wizz Air prilagođavaju letove

Croatia Airlines povećava broj letova i sjedala, dok niskotarifni prijevoznici revidiraju sezonske linije

Više letova, nove linije, ali i gašenje dijela postojećih ruta - ljetni red letenja 2026. donosi preslagivanje karata na hrvatskom zrakoplovnom tržištu. Dok Croatia Airlines širi mrežu i kapacitete, Ryanair i Wizz Air prilagođavaju ponudu sezonskoj potražnji i profitabilnosti pojedinih linija.

Oslanjajući se na obnovu flote i rastuću potražnju u turističkoj sezoni, Croatia Airlines planira povećanje kapaciteta i jačanje prisutnosti na ključnim europskim tržištima. Uoči ljetnog reda letenja 2026. nacionalni avioprijevoznik najavljuje nove linije te osjetno povećanje broja letova i ponuđenih sjedala. Govoreći o dosadašnjim iskoracima, iz Croatia Airlinesa ističu da je 2025. godina donijela važna nova povezivanja iz Zagreba.