Rutte poziva na veću proizvodnju oružja Može li Hrvatska iskoristiti priliku?

Zahvaljujući inovacijama i razvoju obrambene industrije Hrvatska može biti primjer drugim članicama NATO-a, poručio je Rutte političarima i predstavnicima obrambene industrije

Stvari proizlaze iz okolnosti, a okolnosti su takve da je rasprava o naoružanju i prilikama u obrambenoj industriji postala dnevnopolitička svakodnevica. Donedavno smo mislili da je ulaskom u NATO nestao ikakav razlog za strah, no ta je iluzija razbijena. Možda najjasnije baš pri posjetu NATO-ova glavnog tajnika Marka Ruttea Hrvatskoj.

Uoči Rutteova dolaska predsjednik Republike Zoran Milanović propitivao je njegovu ulogu. U čije ime govori? Je li tehnička osoba ili je dužnosnik? Bez obzira na dvojbe o njegovoj ulozi koje je iznio predsjednik Republike, predstavnici hrvatske obrambene industrije sami su mogli procijeniti Rutteovu ulogu.