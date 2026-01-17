Biznis i politika

Rutte poziva na veću proizvodnju oružja Može li Hrvatska iskoristiti priliku?

17. siječnja 2026.
Rutte poziva na veću proizvodnju oružja Može li Hrvatska iskoristiti priliku?
Sergej Abramov
Sergej Abramov

Zahvaljujući inovacijama i razvoju obrambene industrije Hrvatska može biti primjer drugim članicama NATO-a, poručio je Rutte političarima i predstavnicima obrambene industrije

Stvari proizlaze iz okolnosti, a okolnosti su takve da je rasprava o naoružanju i prilikama u obrambenoj industriji postala dnevnopolitička svakodnevica. Donedavno smo mislili da je ulaskom u NATO nestao ikakav razlog za strah, no ta je iluzija razbijena. Možda najjasnije baš pri posjetu NATO-ova glavnog tajnika Marka Ruttea Hrvatskoj.

Uoči Rutteova dolaska predsjednik Republike Zoran Milanović propitivao je njegovu ulogu. U čije ime govori? Je li tehnička osoba ili je dužnosnik? Bez obzira na dvojbe o njegovoj ulozi koje je iznio predsjednik Republike, predstavnici hrvatske obrambene industrije sami su mogli procijeniti Rutteovu ulogu.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Obrambena Industrija#Nato#Hrvatska#Mark Rutte#Vojna Oprema#Izvoz#Zoran Milanović
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right