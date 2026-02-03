Snažan rast i nagli preokret na tržištu roba, pogotovo bakra

Cijene bakra dižu očekivanja veće dugoročne potražnje usred ograničene ponude nakon desetljeća nedovoljnog ulaganja u nove rudarske projekte

Siječanj je donio snažan rast za većinu burzovnih roba. Generalno, to je bio najbolji mjesec za robe u zadnjih 15 godina, Bloomberg Commodity Index porastao je za 10 posto!

Ipak, treba naglasiti da je prošlotjedna euforija u sektoru roba naglo prekinuta oštrom korekcijom plemenitih metala u petak, zadnjeg dana u mjesecu. Samo u petak cijena zlata je pala 10 posto, a srebra čak 35 posto! Generalno, makro pozadina bila je poticajna (dionice rastu, dolar pada).

Napetosti između SAD-a i Irana eskalirale su, vrijeme u Argentini postalo je suše, SAD je zabilježio snažnu potražnju za izvozom, a hladno vrijeme potaknulo je potražnju za energijom. Na to su se nadovezala zatvaranja short pozicija hedge fondova, optimistični sezonski trendovi i kupnja od strane trgovaca s momentumom. Nefundamentalni faktori su i važni.