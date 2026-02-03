Burzovne robe

Snažan rast i nagli preokret na tržištu roba, pogotovo bakra

3. veljače 2026.
bakar, cijene bakra

bakar, cijene bakra

foto
Lider
Lider

Cijene bakra dižu očekivanja veće dugoročne potražnje usred ograničene ponude nakon desetljeća nedovoljnog ulaganja u nove rudarske projekte

Siječanj je donio snažan rast za većinu burzovnih roba. Generalno, to je bio najbolji mjesec za robe u zadnjih 15 godina, Bloomberg Commodity Index porastao je za 10 posto!

Ipak, treba naglasiti da je prošlotjedna euforija u sektoru roba naglo prekinuta oštrom korekcijom plemenitih metala u petak, zadnjeg dana u mjesecu. Samo u petak cijena zlata je pala 10 posto, a srebra čak 35 posto! Generalno, makro pozadina bila je poticajna (dionice rastu, dolar pada).

Napetosti između SAD-a i Irana eskalirale su, vrijeme u Argentini postalo je suše, SAD je zabilježio snažnu potražnju za izvozom, a hladno vrijeme potaknulo je potražnju za energijom. Na to su se nadovezala zatvaranja short pozicija hedge fondova, optimistični sezonski trendovi i kupnja od strane trgovaca s momentumom. Nefundamentalni faktori su i važni.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Burzovne Robe#Cijene Nafte#Tržište Bakra#Geopolitički Rizici #Bloomberg Commodity Index#Plemeniti Metali#Prirodni Plin#Opec#Elektrifikacija#Obnovljivi Izvori Energije#Robe#Financijska Tržišta#Energenti#Metali#Volatilnost#Geopolitički Rizik#Bakar#Nafta#Plin#Investicije
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right