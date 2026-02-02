Rekordni rast zlata i srebra prekinut snažnom korekcijom

Cijene plemenitih metala su pale nakon smirivanja strahova oko Feda i rasta volatilnosti, ali banke i dalje prognoziraju snažan dugoročni trend

Zlato i srebro ponovno su pali, čime se nastavilo preokretanje rekordnog rasta plemenitih metala, a negativna kretanja prelila su se i na globalna tržišta dionica.

Cijena zlata u ranom trgovanju pala je i do devet posto, na 4.403 dolara po unci, prije nego što se djelomično oporavila na 4.763 dolara, što i dalje predstavlja pad od oko dva posto na dnevnoj razini. Srebro je u jednom trenutku potonulo čak 15 posto, na 71,33 dolara po unci, a potom se oporavilo na 83,50 dolara, uz dnevni pad od 1,3 posto, prenosi Financial Times.

Istodobno su futuresi na S&P 500 i Nasdaq 100 pali za 0,5, odnosno 0,9 posto. Upravitelji fondova smanjivali su rizičnije pozicije zbog snažnih tržišnih oscilacija.

- Kako se likvidnost smanjuje, a volatilnost raste, investitori prodaju ono što je ove godine najviše raslo - izjavio je Matthias Scheiber, voditelj ulaganja u više klasa imovine u Allspringu.

Zlato i srebro proteklih su tjedana snažno rasli, dosegnuvši povijesne razine, potaknuti geopolitičkim napetostima i strahovima za neovisnost američkih Federalnih rezervi. No zabrinutost se djelomično smirila nakon što je američki predsjednik Donald Trump nominirao Kevina Warsha za novog predsjednika Feda, čime su ublaženi strahovi od popuštanja monetarne politike.

Europski burzovni indeks Stoxx Europe 600 oporavio se od ranih gubitaka i porastao 0,3 posto, dok je u Aziji najviše pogođena bila Južna Koreja, gdje je indeks Kospi pao 5,3 posto. Ulagači su pritom morali nadopunjavati margine na pozicijama u plemenitim metalima, što je dodatno opteretilo tržišta.

CME Group, najveći svjetski operator burzi izvedenica, objavio je da će povećati zahtjeve za margine na futures ugovorima na zlato i srebro, što je dodatno pojačalo rasprodaju.

- Rast je bio izniman, a poluga je igrala ključnu ulogu i u usponu i u sadašnjem padu - rekao je Guy Miller iz Zuricha.

Pad se proširio i na ostale sirovine: cijena nafte Brent pala je pet posto, dok su bakar i aluminij izgubili po dva posto. Snažno sudjelovanje malih ulagača i korištenje financijske poluge dodatno su pojačali volatilnost.

Dugoročni izgledi ostaju pozitivni

Unatoč snažnoj kratkoročnoj korekciji, pojedini analitičari ostaju optimistični. Raymond Cheng iz Standard Chartereda smatra da je razina cijene zlata oko 4.650 dolara prilika za kupnju, s obzirom na trajnu fiskalnu i geopolitičku neizvjesnost u SAD-u.

Pad cijena snažno je pogodio rudarski sektor. Južnoafrički burzovni indeks povezan s rudarstvom pao je i do 6,9 posto, dok su dionice Newmont Corporationa u Australiji potonule 10 posto, a Zijin Gold Internationala 7,9 posto.

- Tržišta koja rastu ovako snažno rijetko se korigiraju postrani - rekao je Prashant Bhayani iz BNP Paribas Wealth Managementa.

Američki dolar blago je ojačao, dok su prinosi na desetogodišnje američke državne obveznice neznatno pali. Prema prognozi JP Morgana, objavljenoj u Reutersu, cijena zlata mogla bi do kraja 2026. godine dosegnuti 6.300 dolara po unci, zahvaljujući snažnoj potražnji središnjih banaka, geopolitičkoj neizvjesnosti i rastućim fiskalnim rizicima u vodećim svjetskim gospodarstvima.

Stručnjaci predviđaju da će zlato će i ove godine ostati ključna imovina u investicijskim portfeljima ulagača, ističući se kao instrument zaštite i izvor dodatnog prinosa. Potražnja za investicijskim zlatom, osobito među malim ulagačima, snažno je porasla posljednjih godina, osobito u 2025. godini u kojoj je prema dosadašnjim procjenama u Hrvatskoj investirano između 700 milijuna i milijardu eura.