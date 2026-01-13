Supernova širi mrežu u Dalmaciji: Park&Shop Imotski ulazi u portfelj

Hrvatsko maloprodajno tržište premašilo je 1,75 milijuna četvornih metara modernih prodajnih površina, pri čemu se oko 65 posto kapaciteta nalazi u shopping centrima

Supernova Grupa objavila je da trgovački centar Park&Shop u Imotskom postaje 18. član široke mreže Supernova trgovačkih centara kojima kompanija upravlja u Hrvatskoj. Ovaj strateški potez dodatno jača prisutnost Supernova Grupe u regiji Dalmacije i potvrđuje njezinu predanost kontinuiranom razvoju maloprodajne infrastrukture u zemlji.

- Ulaskom trgovačkog centra Park&Shop u portfelj Supernova Grupe želimo Imoćanima i posjetiteljima Imotske krajine ponuditi posebno iskustvo kupovine koje spaja vrhunsku i raznoliku ponudu trgovina s modernim i ugodnim ambijentom. Već u prvom kvartalu planirano je otvaranje nekoliko novih poznatih marki, među kojima su Tom Tailor, Europa 92 i Optotim, kao i novih zabavnih sadržaja za djecu. Trgovački centar bit će unaprijeđen i prilagođen u skladu sa Supernova standardima – od unaprjeđenja ponude i funkcionalnosti prostora do usklađivanja vizualnog identiteta i ukupnog doživljaja kupovine s ostalim našim lokacijama. Ova akvizicija dodatno jača tržišnu poziciju Supernova Grupe u Hrvatskoj i potvrđuje našu posvećenost daljnjem širenju prisutnosti u Dalmaciji - izjavio je Markus Pinggera, izvršni direktor Supernova Grupe.

Trgovački centar Park&Shop Imotski moderno je uređeni trgovački centar koji se prostire na površini od preko 10.000 m², smješten u srcu Imotske krajine, s više od 20 raznovrsnih trgovina i usluga koje posjetiteljima nude sve - od prehrane, odjeće i obuće do modnih dodataka, kozmetike, knjiga i zabavnih proizvoda. Među glavnim zakupcima centra nalaze se Konzum, Bipa, Müller Drogeriemarkt, Deichmann, Jysk, s.Oliver, New Yorker, Kapriol, Euro Store, Školska knjiga, TEDi, KiK, Pepco, Mana, Moda in, Mandy suveniri, Family. Trgovački centar nudi i praktične sadržaje kao što su besplatan parking s više od 500 mjesta, besplatan Wi Fi, dječji kutak i caffe bar čime kupovina postaje ugodno iskustvo za sve generacije posjetitelja.

Sa sjedištem u Austriji, kompanija je usmjerena na razvoj i upravljanje komercijalnim nekretninama, prvenstveno u Austriji, Hrvatskoj, Italiji, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji. Supernova trenutačno upravlja portfeljem od 118 maloprodajnih nekretnina ukupne vrijednosti 2,4 milijarde eura.

Tržište retail parkova raste, Supernova vodi po udjelu površina

Prema podacima međunarodne konzultantske kuće Avison Young za prvo polugodište 2025. godine, najveći pojedinačni vlasnik površina retail parkova je Supernova (25%), tijesno iza je CPI Property Group (24%). Slijedi skupina ostalih domaćih vlasnika (39%), što pokazuje da je tržište i dalje fragmentirano. Manji udjeli pripadaju ZDR-u (9%), BMP Assetu (4%) i kategoriji ostalih stranih vlasnika (3%).

Istodobno, dugoročni trendovi upućuju na promjenu strukture moderne maloprodaje, ukupni moderni retail stock u Hrvatskoj kontinuirano raste od 2008., a posebno se u zadnjih nekoliko godina vidi brži uspon retail parkova, u ukupnoj ponudi uz klasične shopping centre.

Na razini županija i Zagreba, apsolutno prednjači Grad Zagreb koji ima najveći postojeći moderni retail stock i 28 posto tržišnog udjela. Iza njega su Splitsko-dalmatinska s 14 posto te Zagrebačka županija, dok je u većini kontinentalnih županija baza manja, a pipeline tanji.

Moderni retail premašio 1,75 milijuna m²

Hrvatsko maloprodajno tržište premašilo je 1,75 milijuna četvornih metara modernih prodajnih površina, pri čemu se oko 65 posto kapaciteta nalazi u shopping centrima, a ostatak otpada na retail parkove i outlet centre, pokazuje tržišno izvješće za prvo polugodište 2025.

Razvojni val ne jenjava: u planu je više od 240 tisuća m² novih projekata u razdoblju 2026.–2029., uglavnom u formatu retail parkova. Oko dvije trećine tog pipelinea trebali bi isporučiti lanci Hey Parks i Stop Shop, a ukupno bi tržište time naraslo za dodatnih 15 posto, ravnomjernije raspoređeno po županijama uz naglasak na sekundarne i tercijarne gradove.

Izvješće upozorava na prve signale usporavanja rasta potrošnje i moguće zasićenje retail formatima u pojedinim gradovima, dok inflacija i dalje nagriza budžete kućanstava. No, ipak, stižu i novi igrači, a riječ je o nizozemskom diskonteru Actionu koji je službeno najavio dolazak u Hrvatsku.