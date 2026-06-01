Bitcoin ETF-ovi bilježe rekordne odljeve, bliži li se dno?

U deset iz spot bitcoin ETF-ova povučeno je gotovo tri milijarde dolara, no analitičari vide mogući signal za oporavak

Bitcoin ETF-ovi evidentirali su odljeve deset uzastopnih trgovačkih dana, s ukupnim neto otkupima većim od 2,97 milijardi dolara od 15. svibnja, niz za koji jedna analitička tvrtka kaže da bi mogao signalizirati da je dno tržišta blizu.

Prema podacima SoSoValuea, dnevni odljevi kretali su se od 70 milijuna do 733 milijuna dolara tijekom razdoblja, s najvećim jednodnevnim odljevom zabilježenim u srijedu od 733,43 milijuna dolara. Ukupna neto imovina u spot bitcoin ETF-ovima pala je sa 104,29 milijardi dolara 15. svibnja na 94,17 milijardi dolara u petak, što je pad od otprilike 10 milijardi dolara u dva tjedna.

Trenutni niz je u četvrtak srušio prethodni rekord od osam uzastopnih odljeva sredstava, koji je zabilježen početkom prošle godine i u kojem je povučeno 3,2 milijarde dolara, prije nego što se u petak produžio na 10 dana.

Bitcoin ETF-ovi postali su glavni pokazatelj institucionalne potražnje od svog lansiranja u SAD-u. Veliki priljevi su povijesno signalizirali rastući optimizam i povećanu potražnju, dok veliki odljevi odražavaju strah i smanjenje rizika.

Odljevi bitcoin ETF-ova signaliziraju ‘vrhunac straha’

Tvrtka za kripto analitiku Santiment Intelligence izjavila je da bi kontinuirani odljevi mogli sugerirati da se dno tržišta bliži kraju.

- Povijest je pokazala da ekstremni odljevi ETF-ova obično dobro funkcioniraju kao kontra pokazatelj, budući da se cijene kreću suprotno od očekivanja trgovaca - napisao je Santiment na X-u.

U objavi u petak na X-u, platforma je tvrdila da kada velike količine novca napuste bitcoin ETF-ove u kratkom razdoblju, to odražava vrhunac straha, frustracije ili averzije prema riziku među investitorima.

Tvrtka je istaknula odljev od gotovo 904 milijuna dolara u jednom danu zabilježen u studenom 2025., koji se dogodio blizu najnižeg nivoa na tržištu prije oporavka cijena.

- Ogromna količina novca koji se pomiče smatrajte znakom da se približavamo lokalnom dnu koje su neki strpljivi investitori čekali - dodali su.

Ethereum ETF-ovi bilježe 14-dnevni niz odljeva

Ethereum ETF-ovi također su uhvaćeni u širem padu i pokazuju odljeve tijekom 14 uzastopnih trgovačkih sesija od 11. svibnja do petka. Dnevni otkupi kretali su se od 5,65 milijuna do 130,62 milijuna dolara, s najvećim jednodnevnim izlaskom zabilježenim 12. svibnja na 130,62 milijuna dolara. Ukupna neto imovina pala je s 13,85 milijardi dolara 11. svibnja na 11,27 milijardi dolara 29. svibnja, što je pad od otprilike 2,6 milijardi dolara u tom razdoblju.

U međuvremenu, hyperliquid ETF-ovi suprotstavili su se trendu, bilježeći priljeve svakog dana od pokretanja 12. svibnja. Kumulativni neto priljevi premašili su 100 milijuna dolara do 28. svibnja, a ukupna neto imovina porasla je s 1,87 milijuna dolara prilikom pokretanja na 122,20 milijuna dolara u nešto više od dva tjedna.