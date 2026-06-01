Kraj lova u mutnom? Zašto nestaju agencije za uvoz radnika

Novo zapošljavanje stranaca palo za 39 posto, dok broj sezonaca i produljenja dozvola raste uz strožu kontrolu tržišta i agencija

U prva četiri mjeseca ove godine uvoz stranih radnika bilježi pad. Prema statističkim podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u prva četiri mjeseca prošle godine izdano je 41.969 dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj, a u istom razdoblju ove godine, taj broj je pao na 25.635, što predstavlja pad od gotovo 39 posto.

No, dok interes za dovođenjem potpuno novih radnika kopni, podaci o produljenju postojećih dozvola ukazuju na proces stabilizacije strane radne snage. Naime, u prva četiri mjeseca 2026. godine izdano je čak 27.730 dozvola za produljenje dozvola, što je porast od 25,6 posto u odnosu na lanjskih 22.079. Ovaj obrat sugerira da se fokus tržišta seli s kvantitete na zadržavanje stranaca koji su već tu i koji su prošli proces prilagodbe.