Splitski Digital Assets dobio MiCA licencu

Tvrtka se bavi posredovanjem, pohranom i upravljanjem kriptoimovinom, a prije nje licencu su dobili Electrocoin i White Tech

Splitska tvrtka Digital Assets treća je u Hrvatskoj dobila licencu za pružanje usluga povezanih s kriptoimovinom. Odluku o izdavanju ovog odobrenja donijela je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na današnjoj sjednici, a ova licenca, izdana prema MiCA standardima potvrđuje da tvrtka ispunjava stroge europske standarde sigurnosti i poslovanja.

Cilj novih europskih propisa jest uvesti red na tržište kriptovaluta kako bi korisnici bili sigurniji, a poslovanje transparentnije. Kako bi dobila ovakvu dozvolu, tvrtka je morala proći temeljitu provjeru koja uključuje stručnost i ugled vlasnika i članova uprave, sigurnost informacijskih sustava te učinkovitost mjera za sprječavanje pranja novca. Ključni dio ove regulative odnosi se na zaštitu korisnika, pri čemu tvrtke moraju osigurati jasno razdvajanje imovine klijenata od vlastitih sredstava tvrtke, čime se značajno smanjuje prostor za potencijalne zlouporabe.

S ovom dozvolom Digital Assets može legalno nuditi svoje usluge ne samo u Hrvatskoj, već i na području cijele Europske unije, uz kontinuirani nadzor Hanfe.

Inače, ova se tvrtka bavi pružanjem specijaliziranih usluga posredovanja, pohrane i upravljanja kriptoimovinom, što u praksi znači da omogućuju korisnicima sigurno ulaganje, razmjenu i čuvanje digitalnih valuta pod strogim nadzorom regulatornih tijela.

Izdavanje ove licence označava daljnje sazrijevanje hrvatskog kripto-tržišta. Važno je podsjetiti da su od 1. srpnja 2026. godine na snazi stroži uvjeti poslovanja za sve sudionike na tržištu. Prema novim pravilima, legalno pružanje kripto-usluga unutar Europske unije moguće je isključivo uz posjedovanje službenog odobrenja nadležnog regulatora, čime se dodatno podiže razina profesionalnosti i sigurnosti za sve korisnike digitalne imovine.

Do sada su licencu dobili Electrocoin i White Tech.