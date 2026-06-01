Ana Lisak: Što kad nemaš iskustva i novca, ali imaš petlje?

U novoj epizodi podcasta, vlasnica kompanije Catering tim Lisak podijelila je svoju inspirativnu životnu priču

Prije nego što je postala sinonim za vrhunski catering i očuvanje zagrebačke ugostiteljske tradicije, vlasnica Cateringa Lisak i kultnog restorana Skenderica 1912 Ana Lisak promijenila je različite karijere, okušala se kao poduzetnica čije je planove pomrsio Domovinski rat, postala mirotvorka u Bedemu ljubavi, a onda doživjela teško izgaranje na poslu.

Nakon toga našla se na burzi, bez novca i jasne perspektive. Iako o ugostiteljstvu nije znala apsolutno ništa, odlučila je otvoriti mali bistro na četvrtome katu Doma zdravlja u Runjaninovoj ulici.

'Ako gosti neće k meni, idem ja k njima', postala je njezina životna misao vodilja iz koje je nastao Catering tim Lisak koji danas, više od 25 godina poslije, ima desetke zaposlenih i prihode u milijunima eura. U razgovoru s voditeljicom i novinarkom Sandrom Babić Lisak je otvoreno progovorila o realnosti poduzetništva, strahu, neuspjesima, ali i nepokolebljivoj upornosti i petlji koja je nosi cijeli život.

