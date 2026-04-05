Svjetske burze rastu, Crobexi nastavljaju pad

Trumpove izjave o Iranu izazvale euforiju pa nesigurnost, dok tržišta reagiraju snažnim oscilacijama

Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna snažno porasle jer su izjave predsjednika SAD-a Donalda Trumpa potaknule nadu ulagača da će rat na Bliskom istoku uskoro biti priveden kraju. Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna porastao gotovo 3 posto, na 46.504 boda, dok je S&P 500 skočio 3,4 posto, na 6.582 boda, a Nasdaq 4,4 posto, na 21.879 bodova.

Snažan rast indeksa ponajviše se zahvaljuje njihovom skoku u utorak, nakon što je Trump kazao da bi SAD mogao završiti svoju vojnu operaciju protiv Irana u roku od dva do tri tjedna. Istaknuo je i da se vode ozbiljni pregovori s iranskim vlastima, što je Teheran demantirao. No, euforija na tržištima ubrzo je splasnula jer je u četvrtak Trump u obraćanju naciji kazao da će napadi na ciljeve u Iranu trajati još dva do tri tjedna i da bi vojska mogla intervenirati po potrebi.

To je zbunilo ulagače jer je dan prije Trump govorio kako se vode vrlo dobri razgovori s iranskim vlastima i kako ga mole da prekine napade. Nedavno je govorio da nema mira s Iranom dok se Hormuški tjesnac sasvim ne otvori, a potom je poručio da se njega taj tjesnac ne tiče jer nije ključan za opskrbu SAD-a naftom. Sve to natjeralo je krajem tjedna ulagače na oprez.

- Nakon Trumpovih poruka rokovi za završetak rata nisu ništa jasniji, a tržište se tome nadalo. Dakle, udari na Iran mogli bi se nastaviti u iduća dva do tri tjedna, moguć je i kopneni napad, pa i napadi na iransku energetsku infrastrukturu... Nije čudo da je tržište ponovno u defanzivi - objašnjava Jon Withaar, portfelj menadžer u tvrtki Pictet Asset Management.

Ipak, ulagače su krajem tjedna ohrabrile vijesti o diplomatskim pokušajima da se otvori Hormuški tjesnac, što bi omogućilo izvoz nafte s Bliskog istoka, koji Iran blokira od početka rata. A otvaranje tog tjesnaca stabiliziralo bi cijene nafte, koje posljednjih tjedana izuzetno osciliraju.

Hoće li se idućega tjedna tržišta kapitala dodatno oporaviti ili izgubiti prošlotjedne dobitke, ponajviše će ovisiti o razvoju situacije na Bliskom istoku.

I europske su se burze prošloga tjedna oporavile. Londonski FTSE indeks skočio je 4,7 posto, na 10.436 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 3,9 posto, na 23.168 bodova, a pariški CAC 3,4 posto, na 7.962 boda.

Crobexi pali treći tjedan zaredom

Na Zagrebačkoj su burzi Crobex indeksi pali i prošloga tjedna, trećega zaredom, a tijekom tjedna su znatno oscilirali, kao i svjetski burzovni indeksi, zbog krize na Bliskom istoku.

Crobex indeks pao je prošloga tjedna za 0,55 posto, na 3.842 boda, a Crobex10 za 1,13 posto, na 2.450 bodova. Tako su indeksi skliznuli treći tjedan zaredom, pod utjecajem nestabilnosti na globalnim burzama zbog rata na Bliskom istoku. Zbog te krize, u cijelom ožujku Crobex je pao za 5,58 posto, a Crobex10 za 6,4 posto. Zbog tako oštrog pada u ožujku, glavni dionički indeksi završili su i prvo tromjesečje u minusu - Crobex za 1,59 posto, a Crobex10 za 2,1 posto, pokazuju podaci ZSE-a.

Među sektorskim indeksima prošloga je tjedna pao jedino Crobexnutris, za 0,98 posto, dok je najviše porastao Crobextransport, za 1,39 posto.Redovni promet dionicama iznosio je 7,8 milijuna eura, što je za 3,4 milijuna eura manje nego u tjednu ranije, no i tjedan je bio skraćen zbog neradnog Velikog petka. Uz to, ostvareno je 367 tisuća eura blok prometa u transakciji s dionicom Končara, po cijeni od 746 eura za dionicu.

I u redovnom trgovanju najlikvidnija je bila dionica Končara, kojom je ostvareno 1,6 milijuna eura prometa, uz rast cijene za 0,29 posto, na 750 eura. Slijedila je dionica HT-a, s prometom od 1,35 milijuna eura, a cijena joj je potonula 3,25 posto, na 38,7 eura, pa je bila najveća gubitnica među likvidnijima. U fokusu investitora bila je i dionica HPB-a, kojom je protrgovano za 941 tisuću eura, uz rast njezine cijene za 0,71 posto, na 282 eura.

Najveće gubitnice među likvidnijima, uz dionicu HT-a, bile su i dionice Podravke, s padom cijene za 2,61 posto, na 149 eura, te Kraša, za 1,89 posto, na 104 eura. Najviše su, pak, među likvidnijima poskupile dionice Dalekovoda, za 2,64 posto, na 9,32 eura.