Tesla opet nije ispunila očekivanja: pad isporuka i rast zaliha

Slabljenje poticaja u SAD-u i jača konkurencija pritišću potražnju, dok razlika između proizvodnje i isporuka doseže višegodišnji maksimum

Tesla započela je 2026. godinu s najslabijim kvartalnim isporukama u posljednjih godinu dana, promašivši očekivanja s Wall Streeta jer slabljenje američkih poticaja i sve jača globalna konkurencija opterećuju njezino osnovno poslovanje s električnim vozilima. Dionice tvrtke koju vodi Elon Musk pale su više od četiri posto, nakon što su već izgubile oko 15 posto od početka godine.

Podaci također ukazuju na rastuću neravnotežu između proizvodnje i potražnje. Tesla je proizvela 50.363 vozila više nego što ih je isporučila tijekom kvartala, što je najveći jaz u četiri godine, signalizirajući gomilanje neprodanih zaliha.

- Vjerujem da je rast zaliha posljedica nove realnosti nakon isteka poreznih olakšica za električna vozila, kao i rastuće konkurencije te potrebe za nižim kamatnim stopama kako bi se potaknula potražnja - rekao je savjetnik Camelthorn Investmentsa Shawn Campbell, koji posjeduje Tesline dionice.

- Jedina pozitivna stvar je što će visoke cijene goriva vjerojatno potaknuti više ljudi da razmisle o električnim vozilima, ali za to će trebati vremena da se odrazi u brojkama i zahtijeva dugotrajnije razdoblje visokih cijena goriva - dodao je.

Najvrjedniji proizvođač automobila na svijetu suočava se s rastućom konkurencijom, izgubivši prošle godine vodeću poziciju u prodaji električnih vozila od kineskog BYD-a, pod pritiskom tradicionalnih proizvođača i jeftinijih kineskih rivala. Ipak, prodaja Teslinih vozila proizvedenih u Kini porasla je drugo tromjesečje zaredom — u razdoblju od siječnja do ožujka porasla je za 23,5 posto u odnosu na godinu ranije.

Istek savezne porezne olakšice od 7.500 dolara u SAD-u krajem rujna negativno je utjecao na potražnju za električnim vozilima, uklonivši ključni poticaj za kupnju. Odobrenje Teslinog sustava Full Self-Driving u Europi također je odgođeno, a odluka iz Nizozemske očekuje se ovog mjeseca, što bi moglo omogućiti širu primjenu i potaknuti potražnju.

- Tesline isporuke u prvom kvartalu odražavaju istek poreznih olakšica u SAD-u kao i činjenicu da FSD još nije odobren u EU. Ti će čimbenici vjerojatno nastaviti pritiskati isporuke dok Tesla ne dobije odobrenje u EU i dok ne uđemo u četvrti kvartal u SAD-u - rekao je analitičar Morningstara Seth Goldstein.

Tesla je isporučila 358.023 vozila u prvom kvartalu, ispod procjena analitičara od 368.903, prema podacima Visible Alpha. Isporuke su porasle za 6,3 posto u odnosu na prošlu godinu, kada su prosvjedi protiv Muskove krajnje desne politike utjecali na potražnju. Manji konkurent Rivian Automotive isporučio je više vozila nego što su analitičari očekivali u prvom kvartalu.

Iako je Europa prošle godine negativno utjecala na Tesline globalne rezultate, tvrtka je od tada pokazala znakove stabilizacije, povećavajući svoj udio na ključnim tržištima poput Francuske u prvom kvartalu 2026. Tesla je zabilježila dvije uzastopne godine pada isporuka, a neki analitičari sada upozoravaju na mogućnost i treće godine pada.

Ulagači gledaju širu sliku

Wall Street sve više zanemaruje kvartalne brojke isporuka, ističu analitičari, dok Musk usmjerava tvrtku prema solarnoj energiji, humanoidnoj robotici i autonomnim taksijima.

- Kao i uvijek s Teslom, nekoliko tisuća vozila više ili manje vjerojatno neće značajno utjecati na valuaciju. Glavnina investicijske priče temelji se na budućnosti, a ne na trenutnom stanju osnovnog automobilskog poslovanja - rekao je Matt Britzman iz Hargreaves Lansdowna, koji također posjeduje Tesline dionice.

Teslina valuacija od oko 1,4 bilijuna dolara uvelike ovisi o budućim ambicijama, iako prodaja automobila i dalje čini okosnicu prihoda. Tesla je prošlog lipnja pokrenula ograničenu robotaxi uslugu u Austinu i planira brzo širenje tijekom 2026., iako je trenutno znatno manja u odnosu na Waymo, dok proizvodnja Cybercaba raste.

Tvrtka je objavila i da je njezin odjel za pohranu energije, koji postaje sve važniji dio poslovanja, isporučio 8,8 gigavat-sati energetskih proizvoda u prvom kvartalu, što je pad od 15,4 posto u odnosu na godinu ranije. U međuvremenu, Muskova tvrtka SpaceX povjerljivo je podnijela zahtjev za izlazak na burzu u Sjedinjenim Državama, ciljajući procjenu od 1,75 bilijuna dolara, veću od Tesline.