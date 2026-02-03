SWEN preuzima Diventu: nastaje IT platforma za hotelijere i kampove

Akvizicijom jednog od najdugovječnijih hotelskih informacijskih sustava u regiji, hrvatski SWEN gradi platformu s ambicijom izlaska na EU tržište

Hrvatska tehnološka kompanija SWEN Hospitality dovršila je akviziciju Divente (ITI Computers), jednog od najraširenijih objedinjenih hotelskih informacijskih sustava u regiji. Spajanjem dviju tvrtki formira se nova IT hospitality grupa koja, nakon integracije, pokriva oko 30 posto tržišta.

SWEN posluje u sklopu Bornfight grupe, čiji su suvlasnici Tomislav Grubišić i Ante Mandić. Akvizicija se uklapa u širi trend razvoja domaće tehnološke infrastrukture za turizam – industriju u kojoj Hrvatska već ima snažnu međunarodnu poziciju, ali u kojoj se IT rješenja još uvijek velikim dijelom oslanjaju na strane dobavljače.

U obje kompanije naglašavaju da se ne radi o klasičnom preuzimanju baze korisnika, već o dugoročnom razvoju nove platforme. Višedesetljetno operativno iskustvo Divente sada se povezuje s modernim cloud pristupom koji posljednjih godina razvija SWEN.

Za klijente bi to trebalo značiti postupno objedinjavanje ključnih poslovnih procesa, od upravljanja cijenama i kapacitetima do rada s ljudima i podacima – unutar jedne digitalne infrastrukture, s naglaskom na stabilnost i dugoročnu održivost sustava.

- Fokus je na stvarnoj poslovnoj vrijednosti za hotelijere, od bolje iskorištenosti kapaciteta i pametnijeg upravljanja cijenama, do automatizacije procesa koji danas zahtijevaju značajan ljudski angažman, kao i dostupnosti pouzdanih podataka u stvarnom vremenu. Ovo svakako označava novo poglavlje za Diventu - ističu Nikša Ivanović, Katija Lonza i Stane Kovačić, koji su Diventu vodili do akvizicije te ostaju aktivno uključeni na menadžerskim pozicijama.

Diventa u novu grupu donosi više od 30 godina iskustva u razvoju objedinjenog hotelskog informacijskog sustava, koji se danas koristi u brojnim hotelima, kampovima i turističkim kompleksima, uključujući operativno najzahtjevnije objekte. SWEN, koji vode Leonardo Dražić i Danijel Potočki, posljednjih godina razvija cloud arhitekturu s centraliziranim podatkovnim slojem, naprednom analitikom i postupnom primjenom umjetne inteligencije.

- SWEN razvijamo gotovo pet godina, sustavno i dugoročno, kako bi odgovorio stvarnim potrebama tržišta. Razvijajući se na modernim tehnologijama s integriranom umjetnom inteligencijom, jasno je da je prilagodba promjenama sastavni dio našeg pristupa. Upravo ovakva povezivanja vidimo kao priliku za stvaranje dugoročne vrijednosti - zaključuju Ante Mandić i Tomislav Grubišić.

Iz kompanija poručuju kako tržištu hospitality tehnologija nedostaje stabilna infrastrukturna platforma na kojoj bi hotelijeri dugoročno mogli temeljiti poslovanje, uz mjerljive poslovne učinke i kvalitetnije donošenje odluka. Spajanje SWEN-a i Divente vide kao prvi korak šire strategije rasta, koja uključuje daljnja ulaganja u podatkovnu i analitičku infrastrukturu, razvoj integracijskog ekosustava te moguće nove akvizicije u regiji.

Dugoročni cilj nove grupe je pozicioniranje kao relevantnog europskog igrača u području hospitality tehnologije, s proizvodom koji nadilazi okvire domaćeg tržišta.