Michelinove zvjezdice u Hrvatsku došle preko Rovinja

Prvi hrvatski restoran s Michelinovom zvjezdicom od 2017. je rovinjski Monte. Danas 13 restorana ima zvjezdice, a još 74 preporuku

Srijeda 1. veljače 2017. bila je velik dan za hrvatsko ugostiteljstvo. Rovinjski restoran Monte u vlasništvu Danijela Đekića postao je prvi hrvatski restoran s Michelinovom zvjezdicom.

Cool, suvremeni stil ovog meko osvijetljenog, romantičnog restorana kontrast je očaravajućim uličicama staroga grada u kojima se skriva. Kreativno i povremeno teatralno kuhanje također je svojevrsno iznenađenje; modernim tehnikama stvaraju prekrasno prezentirana jela puna okusa – napisali su Michelinovi inspektori u recenziji Montea.

Insajderi su otkrili da je prva hrvatska Michelinova zvjezdica bila posljedica promotivne akcije tadašnjeg ministra turizma Darka Lorencina u Milanovićevoj Vladi. On je 2015. doveo grupu Michelinovih inspektora u Hrvatsku, te ih je proveo kroz Istru, Zagreb i Dubrovnik. Stoga Michelinovom sudu nisu bili podložni restorani na Kvarneru i u Dalmaciji. Nadalje, Michelinovi inspektori posjetili su samo one restorane u koje su ih vodili predstavnici Ministarstva turizma.

No, bio je to ipak odličan početak. Sljedeće godine Monteu su se pridružili šibenski Pelegrini i dubrovački 360°, 2019. i lovranski Draga di Lovrana te prvi zagrebački restoran – Noel. U godini pandemije nove zvjezdice dobili su novaljski Boškinac i korčulanski Lešić Dimitri Terrace. U 2021. sedmorka je zvjezdice zadržala, a prvi put su ih dobili, Alfred Keller iz Malog Lošinja, Nebo iz Rijeke i Agli Amici Rovinj…

Ovaj restoran od 2024. dobiva dvije zvjezdice. Osim njega, Hrvatska danas (Michelin Guide za 2025.) ima još 12 restorana s jednom zvjezdicom, a gastronomski centar Hrvatske svakako je Rovinj, koji nije samo 'probio led' sa zvjezdicama, nego na aktualnoj Michelinovoj listi ima tri predstavnika – već spomenute Monte i Agli Amici, te Cap Aureo.

Tu su još 74 restorana s Michelinovom preporukom, što je najveći broj dosad. To pak nije samo priznanje pojedinim ugostiteljima, nego i činjenica koja ukazuje potencijalnim turistima većih zahtjeva i dubljeg džepa da Hrvatska nema samo (pre)bogatu ponudu 'cimerfraja', nego i sve više vrhunskih sadržaja.

U tom kontekstu treba znati da Hrvatska danas – prema ponudi Booking.coma za lipanj - ima 89 hotela s pet zvjezdica: Dubrovačko-neretvanska županija 24, Istarska, Primorsko Goranska i Splitsko-dalmatinska po 17, Zadarska županija i Zagreb po sedam.

Istovremeno Booking.com nudi 11 hotela s dvije zvjezdice, 301 sa tri i 582 za četiri zvjezdice, što pokazuje smjer hotelijera prema gostima većih platežnih sposobnosti.

U 'cimerfraju' je pak u ponudi samo deset mogućnosti sa pet zvjezdica, 728 sa četiri, 1940 sa najbrojnije tri zvjezdice, 70 sa dvije i osam s jednom jedinom zvjezdicom.