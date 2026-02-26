Telemach od 1. travnja povećava cijene mjesečnih naknada

Telemach se tako pridružio HT i A1, koji usklađuju mjesečne naknade za 3,7 posto, četvrtu godinu zaredom

Telemach Hrvatska će od 1. travnja ove godine slijedom primjene indeksne klauzule mjesečne naknade tarifnih paketa uskladiti s prosječnom godišnjom stopom inflacije za 2025., koja je iznosila 3,7 posto te će za koliko povećati cijene mjesečnih naknada, doznaje se iz tog telekoma.

O toj promjeni Telemach u četvrtak počinje obavještavati korisnike, koji će prve račune s novousklađenim iznosom primiti u svibnju, za travanj, pri čemu se poskupljenje neće primijeniti na ostale usluge i stavke na računu kao što su minute, poruke, potrošnja interneta, jednokratne naknade i rate za uređaje.

Hrvatski telekom (HT) i A1 Hrvatska već su ranije najavili su da će uskladiti cijene s prosječnom godišnjom stopom inflacije za 2025., odnosno također za 3,7 posto povećati mjesečne od 1. ožujka.

Telekomi su dužni korisnike i regulatornu agenciju HAKOM o tome obavijestiti najmanje 30 dana prije primjene, kao i u prethodne tri godine otkako imaju mogućnost jednom godišnje primijeniti indeksnu klauzulu.

Prve račune s novim cijenama A1-ovi korisnici primit će u travnju 2026., za usluge korištene u ožujku.

– Uzimajući u obzir kontinuirani rast troškova poslovanja te potrebu osiguravanja stabilne i visoke razine usluga, A1 Hrvatska donio je poslovnu odluku o primjeni indeksne klauzule. Usklađenje s inflacijom omogućuje nastavak ulaganja u razvoj i modernizaciju mobilne i fiksne mreže, unapređenje korisničkog iskustva te osiguravanje konkurentnih uvjeta za zaposlenike – poručili su iz A1-a.

– Usklađenje s inflacijom odgovor je na rast niza troškova, uključujući i troškove rada, te je nužno kako bi HT mogao zadržati najviše razine ulaganja u ključnu mobilnu i fiksnu infrastrukturu – istaknuli su iz HT-a.

Dodaju da su u 2025. u mrežu i digitalizaciju uložili više od 240 milijuna eura te da će s visokim ulaganjima nastaviti i u 2026. godini.

Ovo je četvrta godina zaredom da telekomi u Hrvatskoj primjenjuju indeksnu klauzulu, odnosno godišnje usklađenje cijena s inflacijom, nakon što su za to prvi put dobili mogućnost 2023. godine uz stručno mišljenje regulatora HAKOM-a.