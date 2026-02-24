Influenceri s označenim oglasima ostvaruju bolje rezultate

ASA-evo i IMTB-ovo istraživanje jasno je pokazalo da eksplicitno označavanje sadržaja nije povezano sa slabijim korisničkim angažmanom

Mit je napokon srušen! Unatoč uvriježenomu mišljenju influencera, a i brendova, označavanje plaćenog sadržaja ne smanjuje korisnički angažman. Naime, istraživanje koje su proveli britanski Advertising Standards Authority (ASA), Influencer Marketing Trade Body (IMTB) i analitička platforma HypeAuditor pokazalo je da označavanje ne ubija lajkove, komentare i doseg, nego, upravo suprotno, povećava povjerenje publike, a u mnogim slučajevima i interakciju.

Zbog toliko duboko ukorijenjenoga industrijskog mita influenceri su, ali i brendovi koji inzistiraju na neoznačavanju (a ima ih), igrali u sivoj zoni, koristili se suptilnim naznakama ili potpuno ignorirali činjenicu da je to, zapravo, zakonska obveza. Iako kontrola u tom području kaska ili je nema, zakon jasno nalaže da brend ne smije potrošača dovoditi u zabludu, mora biti posve jasno koji je sadržaj komercijalan, a koji nije.