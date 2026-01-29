TikTok zvijezda Khaby Lame prodao tvrtku za gotovo milijardu dolara

Najpraćeniji TikToker na svijetu prodao je tvrtku koja upravlja njegovim brendom, a monetizacija publike cilja 4 mlrd. dolara godišnje

Khaby Lame, najpopularnija TikTok zvijezda na svijetu, prodao je tvrtku koja upravlja njegovim globalnim brendom i komercijalnim aktivnostima u transakciji vrijednoj oko 975 milijuna dolara. Riječ je o tvrtki Step Distinctive Limited, kroz koju se upravljalo njegovim marketinškim ugovorima, licencama i poslovima s globalnim partnerima.

Prema javno dostupnoj dokumentaciji predanoj američkoj regulatornoj komisiji (SEC), Step Distinctive Limited preuzela je Rich Sparkle, holding kompanija sa sjedištem u Hong Kongu čije se dionice javno trguju. U sklopu ugovora, kineska kompanija Anhui Xiaoheiyang Network Technology, specijalizirana za livestream i content commerce, postaje ekskluzivni operativni partner za globalnu komercijalizaciju Lameova brenda na razdoblje od najmanje 36 mjeseci.

U priopćenju tvrtke navodi se da se godišnji prihod od monetizacije Lameove publike procjenjuje na više od četiri milijarde dolara, pri čemu su kao ključna tržišta istaknuti SAD, Bliski istok i jugoistočna Azija.

– Drugim riječima, brojka od četiri milijarde dolara zamišljena je kao rezultat četverodijelnog sustava: prometa, operacija, logistike i tehnologije, a ne kao rezultat jedne pojedinačne kampanje – stoji u priopćenju.

Posebnu pozornost izazvala je i činjenica da je Lame u sklopu ugovora dao suglasnost za korištenje svog Face ID-a, Voice ID-a i obrazaca ponašanja za razvoj takozvanog 'AI digitalnog blizanca', koji bi se koristio za stvaranje višejezičnog sadržaja na društvenim mrežama.

Od radnika u tvornici do multimilijunaša

Khaby Lame, pravim imenom Seringe Khabane Lame, postao je globalno poznat tijekom pandemije COVID-19 zahvaljujući kratkim, nijemim videozapisima u kojima ironično komentira pretjerano komplicirane internetske 'life hackove'. Njegov zaštitni znak postali su izražajni pogledi, blagi osmijeh i prepoznatljiva gesta raširenih dlanova.

Rođen u Senegalu, Lame danas ima više od 161 milijuna pratitelja na TikToku i oko 77 milijuna na Instagramu. Ideju za format koji ga je proslavio razvio je 2020. godine, nakon što je ostao bez posla kao tvornički radnik u blizini Torina.

Prema procjenama, Lame je dosad zaradio oko 20 milijuna dolara, a surađivao je s nizom globalnih brendova, uključujući Hugo Boss, Airbnb, Binance i nekoliko velikih holivudskih studija. S Hugo Bossom je čak lansirao i vlastitu capsule kolekciju.

Prošle godine našao se i u fokusu američkih medija nakon što ga je privela američka imigracijska služba (ICE) u zračnoj luci u Las Vegasu zbog prekoračenja trajanja vize.

– Lameu je 6. lipnja odobren dobrovoljni odlazak te je samostalno napustio Sjedinjene Američke Države – izjavio je tada visoki dužnosnik američkog Ministarstva domovinske sigurnosti.

Prodaja Step Distinctive Limiteda pokazuje kako se influencer ekonomija sve brže približava klasičnim korporativnim modelima, u kojima publika, podaci i tehnologija postaju ključna imovina – često vrijednija od samog sadržaja.