Marketing 2026.: Ključni trendovi u razumijevanju potrošača

Kupci su sve kontradiktorniji, namjere se ne pretvaraju u ponašanje, broj sati na platformama nije proporcionalan angažmanu korisnika...

Nova je godina stigla i veliki su izgledi da su marketinški planovi definirani. Barem otprilike. Pozornost je usmjerena na nekoliko ključnih područja poput AI-ja i hiperpersonalizacije, kratkih videoformata te, vrlo vjerojatno, strategije zajednicom vođenoga marketinga koje jamče (ah, ta čarobna riječ!) autentičnost.

No jeste li sigurni da nešto ne propuštate? Takvu je otprilike poruku marketingašima poslao chief insight officer u kompaniji GWI Jason Mander u izvješću o ključnim trendovima u marketingu za 2026.

Trendovi koje navodi nisu očiti odmah, njih je, tvrde, lako i previdjeti, ali sigurni su da će oblikovati tržište jer na to upućuju spoznaje iz dva milijuna analiza, uključujući novo, originalno istraživanje ključnih tržišta i publika.